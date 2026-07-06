La previa del cruce entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 comenzó a sumar declaraciones de alto impacto. Desde el cuerpo técnico del seleccionado africano lanzaron un mensaje desafiante al comparar a Mohamed Salah con Lionel Messi y remarcaron la confianza con la que afrontarán el partido.
Egipto desafía a Argentina: “Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Salah y a 26 Messis”
Ibrahim Hassan, ayudante de campo del seleccionado egipcio, calentó la previa del duelo de octavos de final y aseguró que su equipo saldrá a jugar sin enfocarse en Lionel Messi.
El encargado de la frase fue Ibrahim Hassan, ayudante de campo de Egipto y hermano del entrenador Hossam Hassan, quien aseguró que su equipo no se dejará intimidar por la presencia del capitán argentino.
“Tenemos a Salah y a 26 Messis”
En declaraciones al canal egipcio Sada al-Balad, Hassan sostuvo que la Selección africana también cuenta con figuras capaces de competir al máximo nivel y apeló a una frase que rápidamente comenzó a viralizarse.
"Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y a 26 Messis. Ojalá Dios nos recompense", expresó el integrante del cuerpo técnico, en referencia a la confianza con la que afrontan el compromiso.
Las declaraciones llegaron a pocas horas del partido que definirá uno de los clasificados a los cuartos de final del Mundial.
“No vemos a Messi”
Más allá del reconocimiento al capitán argentino, Hassan insistió en que el foco de Egipto estará puesto en su propio rendimiento y no en las individualidades del rival.
"No vemos a Messi; les decimos a los jugadores que salgan y jueguen sin fijarse en el rival", afirmó.
En la misma línea agregó: "¿Jugar contra Messi? Ni lo pensamos. Estamos concentrados en la selección egipcia. Salimos a luchar en cada partido, sea Messi o cualquier otro rival. Tenemos a Mohamed Salah y también un grupo de jugadores de gran nivel".
Un equipo que quiere seguir sorprendiendo
Egipto llega a los octavos de final luego de eliminar a Australia y buscará extender su histórica participación en el Mundial frente a una de las principales candidatas al título.
Hassan recordó que el objetivo planteado desde el comienzo del torneo siempre fue ir más allá de una simple participación. "Desde el primer día les dijimos a los jugadores que no se trata solo de participar; nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible en el torneo", aseguró.
Argentina y Egipto se enfrentarán este martes en Atlanta por un lugar entre los ocho mejores de la Copa del Mundo.