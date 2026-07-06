Tras la eliminación

Brasil apunta al recambio: qué jugadores no seguirán de cara al Mundial 2030

La derrota ante Noruega marcó la despedida de la “Canarinha” de la Copa del Mundo. Este cierre de etapa traerá consigo el alejamiento de varias figuras. Neymar ya confirmó su retiro de la Selección: qué otros futbolistas continuarán el mismo camino.