La Selección de Brasil sufrió un duro golpe con la eliminación del Mundial 2026 en octavos de final ante Noruega. Este cierre marcará también el final del recorrido internacional de varias de sus figuras: Neymar anunció su retiro de la "Canarinha" y otros futbolistas se unirán en esta decisión.
Brasil apunta al recambio: qué jugadores no seguirán de cara al Mundial 2030
La derrota ante Noruega marcó la despedida de la “Canarinha” de la Copa del Mundo. Este cierre de etapa traerá consigo el alejamiento de varias figuras. Neymar ya confirmó su retiro de la Selección: qué otros futbolistas continuarán el mismo camino.
"Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Comencé aquí y cierro aquí", comentó Neymar en diálogo con Globo, visiblemente emocionado tras la despedida de Brasil de la Copa del Mundo. Con este final, redondeó 16 años, 130 partidos, 80 goles y 58 asistencias en la verdeamarela. Además, disputó cuatro Mundiales (Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026).
Los otros que no siguen
Hay más jugadores que podrían seguir el camino de Neymar: Casemiro, de 34 años, actualmente en Manchester United, podría cerrar su etapa ya que para el Mundial 2030 tendría 38.
Tras la derrota se lamentó y señaló: "Siempre seremos la generación que no ganó el Mundial. Tuve mi tercera oportunidad, soy privilegiado, estoy muy orgulloso de lo que hicimos aquí y los jugadores, e incluso de la generación que no ganó. Lo intentamos, lo hacemos bien, sabemos que acabamos decepcionando a miles, pero la vida sigue", en una declaración que sonó a despedida.
Marquinhos, de 32 años y uno de los referentes de PSG, también podría dejar la Selección. "Es increíble. Es realmente difícil hablar de ello. Tenemos que aceptar este fracaso y ser críticos con nosotros mismos. Asumimos la responsabilidad. Soy el capitán y uno de los más experimentados; asumimos la responsabilidad y debemos ser pacientes con los jóvenes", manifestó post partido.
El futbolista de Flamengo, Danilo, es otro de los jugadores con chances de dejar la "Canarinha". Con 34 años, fue ratificado por Carlo Ancelotti para participar de este Mundial por su importancia "no solo en el campo, sino también fuera de él", manifestó. Sin embargo, quedará por saber si da un paso al costado o si no forma parte de los planes del DT de cara al futuro.
El último jugador, sobre quien permanece la duda sobre si continuará o no vistiendo los colores brasileños, es Alisson. El arquero, de 33 años y de presente en Liverpool, es la incertidumbre de esta lista.
La maldición que persigue a Brasil en el Mundial
La "Verdeamarela" arrastra una magra racha ante países europeos: lleva más de 20 años sin ganarle a un rival europeo en enfrentamientos de eliminación directa; con la caída de este domingo, los números se harán extensivos.
La última vez que el equipo brasileño logró superar a un europeo en este formato fue en la final del Mundial de Corea-Japón 2002, cuando derrotó 2-0 a Alemania con un doblete de Ronaldo para obtener su quinta estrella.
Posteriormente, sumó pura frustración, ya que en Alemania 2006 fue eliminada por Francia (1-0); luego le siguió la derrota ante Países Bajos en Sudáfrica 2010 (2-1). En la edición 2014, donde fue anfitrión, llegó la derrota más dolorosa: fue en las semifinales de la competencia y con una vapuleada histórica por parte de Alemania, que le propinó un 7-1.
Por último, llegaron los golpes de Rusia 2018: fue vencida por Bélgica por 2-1 en los cuartos de final; Qatar 2022: quedó fuera ante Croacia tras un empate de 1-1 en los 120 minutos que se definió por penales; y Estados Unidos, México y Canadá 2026: se despidió ante Noruega por 2-1.