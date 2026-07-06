"Fue mi último Mundial" dijo en rueda de prensa

Ronaldo, desconsolado tras la eliminación de Portugal ante España en el Mundial

El crack portugués se retiró del terreno de juego con el rostro repleto de lágrimas, luego de la agónica caída 1-0 ante La Roja por los octavos de final. A los 41 años deja la selección con 146 goles, 37 asistencias y tres títulos conseguidos. En mundiales sumó 28 presencias y 11 tantos.