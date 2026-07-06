En un duelo que se definió de manera agónica, Portugal cayó 1-0 ante España y quedó eliminado del Mundial en los octavos de final. Cristiano Ronaldo, capitán y figura del combinado luso, no escondió su desazón luego del partido: se lo vio con el rostro repleto de lágrimas, con la mirada fija en el piso y un semblante de absoluta tristeza.
Ronaldo, desconsolado tras la eliminación de Portugal ante España en el Mundial
El crack portugués se retiró del terreno de juego con el rostro repleto de lágrimas, luego de la agónica caída 1-0 ante La Roja por los octavos de final. A los 41 años deja la selección con 146 goles, 37 asistencias y tres títulos conseguidos. En mundiales sumó 28 presencias y 11 tantos.
Así, con un dolor absoluto, se despidió de la Copa del Mundo en su sexta participación. Minutos después del final del juego, el crack de 41 años se tapó varias veces la cara, miró fijamente todos los sectores del estadio y se mantuvo en soledad, apreciando el clima mundialista por última vez en su carrera.
Las múltiples cámaras que lo rodearon al momento, mostraron a un Cristiano resignado como pocas veces se lo ha visto. Dicho escenario se repitió al momento de su caminata hacia el vestuario luso. En ese recorrido, nada cambió o se modificó. Durante la totalidad del trayecto, Ronaldo mantuvo la cabeza gacha, con la cinta de capitán en la mano y sin recitar ni una sola palabra.
"Salgo con la conciencia tranquila"
De esa manera, finalizó su última función en una Copa del Mundo, la cual analizó en rueda de prensa: "Salgo con la conciencia tranquila, esto es fútbol, es la vida del futbolista. Fue mi último Mundial, pero lo demás (su carrera a nivel clubes) tendré tiempo para pensarlo y no decidir las cosas de cabeza caliente".
"He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado nada. El mayor título que gané en la selección fue en 2016 (la Eurocopa, tras vencer 1-0 a Francia con gol de Éder) que, para mí, tiene la misma dimensión de un Mundial. Mañana será un nuevo día y la vida sigue", analizó en relación a su carrera en el combinado luso, en el cual tiene 146 goles y 37 asistencias.
3 tantos en el Mundial
En la presente edición, el astro portugués marcó tres tantos y, por primera vez, logró anotar en un partido de eliminación directa (empató de manera parcial el encuentro ante Croacia, por los dieciseisavos de final).
En sus seis participaciones, acumuló 28 compromisos oficiales, en los cuales se despachó con 11 conquistas y dos asistencias, siendo las semifinales en Alemania 2006 su mejor marca con el seleccionado.