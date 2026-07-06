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Polémica en el Mundial

Mbappé cruzó a una senadora paraguaya tras recibir insultos racistas en redes sociales

La legisladora Celeste Amarilla publicó mensajes discriminatorios contra el capitán francés luego de la eliminación de Paraguay. El delantero respondió con un duro descargo y cuestionó que represente al país.

Kylian Mbappé respondió públicamente a los mensajes publicados por la senadora paraguaya Celeste Amarilla. Foto: ReutersKylian Mbappé respondió públicamente a los mensajes publicados por la senadora paraguaya Celeste Amarilla. Foto: Reuters
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La eliminación de Paraguay frente a Francia en los octavos de final del Mundial 2026 derivó en una fuerte controversia fuera de la cancha. La senadora paraguaya Celeste Amarilla publicó mensajes con contenido racista contra Kylian Mbappé y el futbolista respondió con un duro descargo en sus redes sociales.

La polémica surgió después del triunfo francés por 1 a 0 en Filadelfia. El partido terminó con tensión y, tras el pitazo final, Mbappé protagonizó un cruce con el arquero Orlando Gill, una situación que alimentó el debate en Paraguay.

Kylian Mbappé respondió públicamente a los mensajes publicados por la senadora paraguaya Celeste Amarilla.Kylian Mbappé respondió públicamente a los mensajes publicados por la senadora paraguaya Celeste Amarilla.

Los mensajes de la senadora

Amarilla, integrante del Partido Liberal Radical Auténtico y senadora desde 2023, publicó varios mensajes en su cuenta de X con descalificaciones hacia el capitán de la selección francesa.

Entre otras expresiones, lo calificó como "camerunés colonizado" y escribió frases de contenido racista que generaron un amplio rechazo en redes sociales. Las publicaciones se viralizaron rápidamente y trascendieron el ámbito deportivo.

Las publicaciones de la legisladora generaron un amplio rechazo por su contenido racista.Las publicaciones de la legisladora generaron un amplio rechazo por su contenido racista.

La respuesta de Mbappé

El delantero del Real Madrid respondió directamente a la legisladora a través de su cuenta oficial en X. En su mensaje, calificó los dichos como racistas y cuestionó que una representante política difundiera ese tipo de expresiones.

"Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo", escribió Mbappé. Además, sostuvo que la senadora "no representa al Paraguay", país al que elogió por la entrega demostrada durante el Mundial.

Las publicaciones de la legisladora generaron un amplio rechazo por su contenido racista.Las publicaciones de la legisladora generaron un amplio rechazo por su contenido racista.

El atacante también lamentó que, a su entender, la repercusión de las publicaciones terminara opacando el desempeño deportivo de la selección paraguaya en el torneo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Paraguay v France - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - July 4, 2026 France's Lucas Digne clashes with Paraguay's Orlando Gill during the second half hydration break REUTERS/Jeenah MoonLa polémica surgió tras el triunfo de Francia sobre Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Una polémica que trascendió el fútbol

La controversia tomó dimensión internacional por tratarse de una funcionaria pública. El intercambio desplazó parte de las repercusiones deportivas del encuentro y volvió a instalar el debate sobre el racismo en el fútbol y en las redes sociales.

Paraguay había quedado eliminado tras caer 1 a 0 ante Francia con un penal convertido por Mbappé. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro cerró una destacada campaña que incluyó la histórica victoria sobre Alemania en la fase eliminatoria.

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