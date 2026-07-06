La eliminación de Paraguay frente a Francia en los octavos de final del Mundial 2026 derivó en una fuerte controversia fuera de la cancha. La senadora paraguaya Celeste Amarilla publicó mensajes con contenido racista contra Kylian Mbappé y el futbolista respondió con un duro descargo en sus redes sociales.
Mbappé cruzó a una senadora paraguaya tras recibir insultos racistas en redes sociales
La legisladora Celeste Amarilla publicó mensajes discriminatorios contra el capitán francés luego de la eliminación de Paraguay. El delantero respondió con un duro descargo y cuestionó que represente al país.
La polémica surgió después del triunfo francés por 1 a 0 en Filadelfia. El partido terminó con tensión y, tras el pitazo final, Mbappé protagonizó un cruce con el arquero Orlando Gill, una situación que alimentó el debate en Paraguay.
Los mensajes de la senadora
Amarilla, integrante del Partido Liberal Radical Auténtico y senadora desde 2023, publicó varios mensajes en su cuenta de X con descalificaciones hacia el capitán de la selección francesa.
Entre otras expresiones, lo calificó como "camerunés colonizado" y escribió frases de contenido racista que generaron un amplio rechazo en redes sociales. Las publicaciones se viralizaron rápidamente y trascendieron el ámbito deportivo.
La respuesta de Mbappé
El delantero del Real Madrid respondió directamente a la legisladora a través de su cuenta oficial en X. En su mensaje, calificó los dichos como racistas y cuestionó que una representante política difundiera ese tipo de expresiones.
"Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo", escribió Mbappé. Además, sostuvo que la senadora "no representa al Paraguay", país al que elogió por la entrega demostrada durante el Mundial.
El atacante también lamentó que, a su entender, la repercusión de las publicaciones terminara opacando el desempeño deportivo de la selección paraguaya en el torneo.
Una polémica que trascendió el fútbol
La controversia tomó dimensión internacional por tratarse de una funcionaria pública. El intercambio desplazó parte de las repercusiones deportivas del encuentro y volvió a instalar el debate sobre el racismo en el fútbol y en las redes sociales.
Paraguay había quedado eliminado tras caer 1 a 0 ante Francia con un penal convertido por Mbappé. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro cerró una destacada campaña que incluyó la histórica victoria sobre Alemania en la fase eliminatoria.