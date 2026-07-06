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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
En Seattle

En un partido con polémica previa, Estados Unidos y Bélgica definen el pase a cuartos de final

Ambos seleccionados se verán las caras en el marco de los octavos de final de la Copa del Mundo. El encuentro será este lunes, desde las 21 (hora argentina). Los de Pochettino podrán contar con Balogun tras la amnistía de la FIFA.

El Lumen Field de Seatte espera por Estados Unidos - Bélgica.El Lumen Field de Seatte espera por Estados Unidos - Bélgica.
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Estados Unidos y Bélgica se enfrentan por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin desde Seattle.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino busca aprovechar su condición de anfitrión para dar un paso más en la Copa del Mundo, mientras que los europeos intentan hacer valer la experiencia de una generación acostumbrada a competir en las instancias decisivas.

Mirá tambiénScaloni, a pura charla con Messi en la última práctica de Argentina antes de Egipto

Los estadounidenses llegan a este compromiso después de eliminar con autoridad a Bosnia y Herzegovina en la ronda anterior, aunque afrontan el encuentro con la sensible ausencia del delantero Folarin Balogun, quien cumple un partido de suspensión.

Duro escollo para el anfitrión

Del otro lado, Bélgica viene de superar un exigente desafío frente a Senegal, al que derrotó en tiempos extra tras una remontada que evidenció tanto su capacidad ofensiva como algunas fragilidades defensivas.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Belgium v Senegal - Seattle Stadium, Seattle, Washington, U.S. - July 1, 2026 Belgium's Youri Tielemans celebrates after the match as Belgium qualify for the Round of 16 stage of the World Cup IMAGN IMAGES via Reuters/Blake DahlinTielemans fue el héroe en el triunfo belga ante Senegal.

Además del boleto a los cuartos de final, este partido revive un antecedente que permanece en la memoria de ambas selecciones. En Brasil 2014 fue Bélgica la que dejó en el camino a Estados Unidos en los octavos de final, por lo que el conjunto norteamericano tiene una oportunidad de revancha doce años después.

El ganador de este compromiso avanzará a la siguiente ronda, donde ya espera España tras eliminar esta tarde a Portugal con un agónico gol de Merino en tiempo de descuento en Dallas. El choque por un boleto a semifinales está programado para el próximo viernes 10 de julio desde las 16, hora Argentina.

Mirá tambiénCon un gol agónico de Merino, España le ganó a Portugal y se clasificó a cuartos de final del Mundial

Posibles formaciones

Estados Unidos: Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Ricardo Pepi, Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; Jeremy Doku. DT: Rudi García.

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - United States v Bosnia and Herzegovina - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - July 1, 2026 Folarin Balogun of the U.S. is shown a red card by referee Raphael Claus REUTERS/Phil Noble/File PhotoLa presencia de Balogun encendió la previa.
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