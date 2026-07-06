Estados Unidos y Bélgica se enfrentan por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin desde Seattle.
En un partido con polémica previa, Estados Unidos y Bélgica definen el pase a cuartos de final
Ambos seleccionados se verán las caras en el marco de los octavos de final de la Copa del Mundo. El encuentro será este lunes, desde las 21 (hora argentina). Los de Pochettino podrán contar con Balogun tras la amnistía de la FIFA.
El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino busca aprovechar su condición de anfitrión para dar un paso más en la Copa del Mundo, mientras que los europeos intentan hacer valer la experiencia de una generación acostumbrada a competir en las instancias decisivas.
Los estadounidenses llegan a este compromiso después de eliminar con autoridad a Bosnia y Herzegovina en la ronda anterior, aunque afrontan el encuentro con la sensible ausencia del delantero Folarin Balogun, quien cumple un partido de suspensión.
Duro escollo para el anfitrión
Del otro lado, Bélgica viene de superar un exigente desafío frente a Senegal, al que derrotó en tiempos extra tras una remontada que evidenció tanto su capacidad ofensiva como algunas fragilidades defensivas.
Además del boleto a los cuartos de final, este partido revive un antecedente que permanece en la memoria de ambas selecciones. En Brasil 2014 fue Bélgica la que dejó en el camino a Estados Unidos en los octavos de final, por lo que el conjunto norteamericano tiene una oportunidad de revancha doce años después.
El ganador de este compromiso avanzará a la siguiente ronda, donde ya espera España tras eliminar esta tarde a Portugal con un agónico gol de Merino en tiempo de descuento en Dallas. El choque por un boleto a semifinales está programado para el próximo viernes 10 de julio desde las 16, hora Argentina.
Posibles formaciones
Estados Unidos: Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Ricardo Pepi, Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.
Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; Jeremy Doku. DT: Rudi García.