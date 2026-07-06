En Seattle

En un partido con polémica previa, Estados Unidos y Bélgica definen el pase a cuartos de final

Ambos seleccionados se verán las caras en el marco de los octavos de final de la Copa del Mundo. El encuentro será este lunes, desde las 21 (hora argentina). Los de Pochettino podrán contar con Balogun tras la amnistía de la FIFA.