Mundial 2026

Tucumán decretó asueto para ver Argentina vs. Egipto: a quiénes alcanza

El Gobierno de Tucumán suspendió la actividad en la administración pública y las clases del turno tarde para que empleados y estudiantes puedan seguir el partido entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. La decisión generó debate y fue defendida por el gobernador Osvaldo Jaldo.