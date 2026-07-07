El Gobierno de Tucumán dispuso un asueto administrativo para este martes con motivo del partido que disputará la Selección Argentina frente a Egipto por los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Tucumán decretó asueto para ver Argentina vs. Egipto: a quiénes alcanza
El Gobierno de Tucumán suspendió la actividad en la administración pública y las clases del turno tarde para que empleados y estudiantes puedan seguir el partido entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. La decisión generó debate y fue defendida por el gobernador Osvaldo Jaldo.
La medida comenzará a regir desde las 12, una hora antes del inicio del encuentro, y alcanzará a la administración pública provincial y a los establecimientos educativos dependientes del Poder Ejecutivo. La decisión fue oficializada mediante una resolución y despertó repercusiones tanto en el ámbito político como entre la ciudadanía.
Cómo será el asueto y quiénes dejarán de trabajar
La resolución establece que el asueto comenzará al mediodía, permitiendo que los empleados públicos puedan seguir el partido que la Selección Argentina disputará desde las 13 en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta.
La medida también alcanza a las escuelas públicas de gestión provincial, por lo que no habrá clases durante el turno tarde. De esta manera, miles de estudiantes y docentes finalizarán sus actividades antes del horario habitual para poder seguir el encuentro mundialista.
Además, el Gobierno provincial informó que el comercio adaptará sus horarios de atención durante el desarrollo del partido y que el transporte urbano de pasajeros reducirá la frecuencia de sus servicios mientras juegue el seleccionado argentino.
El asueto fue dispuesto únicamente para los organismos que dependen del Poder Ejecutivo provincial. En ese sentido, el gobernador Osvaldo Jaldo aclaró que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial deberán decidir de manera autónoma si adhieren o no a una medida similar.
Lo mismo ocurrirá con el sector privado. Los comercios, empresas y otras actividades particulares podrán determinar libremente si modifican sus horarios de funcionamiento durante la jornada.
Al anunciar la decisión, Jaldo reconoció que se trata de una medida que puede generar opiniones encontradas.
"Es un tema discutible y una decisión, podríamos decir, polémica, donde muchos van a estar de acuerdo y otros en desacuerdo", expresó el mandatario durante declaraciones a medios locales.
Sin embargo, defendió la iniciativa al considerar que el fútbol representa un momento de alivio para muchas personas en un contexto económico y social complejo.
"Argentina es la que le está regalando ese poco de alegría que le está haciendo falta al pueblo. Es la que le sacó una sonrisa y un festejo a muchas familias que vienen sufriendo", sostuvo el gobernador.
Según explicó, ese fue uno de los argumentos que llevaron al Gobierno provincial a otorgar el asueto administrativo.
La decisión fue oficializada durante la mañana del martes, pocas horas antes del encuentro, para garantizar que la medida pudiera aplicarse en toda la administración pública.
Un antecedente reciente y el partido que espera todo el país
No es la primera vez que una provincia adopta una decisión de este tipo durante el Mundial 2026.
Semanas atrás, el Gobierno de La Rioja había decretado un feriado administrativo extraordinario luego de un partido disputado por la Selección Argentina frente a Argelia. En aquella oportunidad, la medida permitió que los empleados públicos y las escuelas no desarrollaran actividades durante la mañana siguiente.
Ahora fue Tucumán la que resolvió modificar la actividad oficial para acompañar un encuentro considerado clave en el camino del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.
Argentina enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial desde las 13 (hora argentina), en un partido que definirá uno de los clasificados a los cuartos de final del certamen.
El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y podrá seguirse por Telefe, TyC Sports, DSports y la Televisión Pública.
El equipo argentino llega a esta instancia luego de superar la fase de grupos y buscará continuar su recorrido en el torneo frente a un rival que mostró solidez durante la primera etapa.
Egipto obtuvo su clasificación tras eliminar a Australia en la definición por penales por 4 a 2, luego de igualar 1 a 1 durante el tiempo reglamentario.
En la fase de grupos, el conjunto africano empató con Bélgica (1-1), derrotó a Nueva Zelanda por 3 a 1 y volvió a igualar 1 a 1 frente a Irán, resultados que le permitieron avanzar a los octavos de final.
La expectativa por el partido se vive en todo el país y motivó distintas iniciativas para facilitar que los hinchas puedan seguir la presentación del seleccionado nacional.
En Tucumán, la decisión del Ejecutivo provincial abrió un debate sobre la conveniencia de suspender parcialmente la actividad estatal por un acontecimiento deportivo. Mientras algunos respaldaron la medida por considerar que se trata de un evento de interés nacional, otros cuestionaron la interrupción de la actividad administrativa y educativa.
Más allá de las opiniones, el Gobierno tucumano ratificó que el objetivo fue permitir que empleados públicos, docentes y estudiantes pudieran acompañar a la Selección Argentina en una instancia decisiva del Mundial.