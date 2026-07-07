Evitó confirmar su futuro

Pochettino lamentó la despedida del Mundial: "Hoy no estuvimos a nuestro nivel"

El entrenador argentino analizó la derrota por 4 a 1 frente a Bélgica que dejó a Estados Unidos fuera del Mundial 2026. Reconoció que su equipo no estuvo a la altura del desafío, destacó el trabajo realizado durante el proceso y dejó abierta la incógnita sobre su continuidad al frente del seleccionado.