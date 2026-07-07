El sueño mundialista de Estados Unidos llegó a su fin este lunes tras sufrir una contundente derrota por 4 a 1 frente a Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026. Luego del partido, el entrenador argentino Mauricio Pochettino realizó una autocrítica por el rendimiento de su equipo, aunque también valoró el proceso construido desde su llegada al seleccionado.
Pochettino lamentó la despedida del Mundial: "Hoy no estuvimos a nuestro nivel"
El entrenador argentino analizó la derrota por 4 a 1 frente a Bélgica que dejó a Estados Unidos fuera del Mundial 2026. Reconoció que su equipo no estuvo a la altura del desafío, destacó el trabajo realizado durante el proceso y dejó abierta la incógnita sobre su continuidad al frente del seleccionado.
En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el técnico rosarino reconoció que el equipo estuvo lejos del nivel mostrado durante gran parte del torneo.
"Me duele la eliminación. Hoy no hemos estado bien, ni al nivel que habíamos mostrado anteriormente. Es algo que veníamos analizando con el cuerpo técnico. Aun así, nos sentimos muy orgullosos de este período, de la familia que formamos y de todo el tiempo que compartimos juntos", expresó.
Autocrítica por el desarrollo del partido
Pochettino admitió que Estados Unidos nunca logró imponer su idea de juego frente a un rival que fue ampliamente superior.
"Nunca estuvimos conectados con el partido. Nunca seguimos el ritmo del juego y, cuando conseguimos el empate 1 a 1, en la jugada siguiente recibimos un gol que no debimos haber concedido", analizó.
Las declaraciones reflejaron la frustración del entrenador por una actuación que contrastó con el rendimiento exhibido por el seleccionado estadounidense durante la fase previa, donde había dejado una imagen mucho más competitiva.
Bélgica aprovechó cada desajuste defensivo y terminó sellando una victoria contundente que no dejó margen para la reacción del conjunto norteamericano.
La polémica por Balogun
Durante la conferencia también fue consultado por la situación de Folarin Balogun, cuya presencia había generado debate en la previa del encuentro.
Pochettino evitó profundizar en la polémica y dejó en claro que la decisión no dependía de él.
"Existe una reglamentación que la Federación puede aplicar para que el jugador pueda participar. Mi trabajo era entrenar al equipo y, si Balogun estaba habilitado para jugar porque así lo permitían las normas, para mí no representaba ningún problema", explicó.
Su futuro, todavía sin definiciones
Consultado sobre su continuidad al frente del seleccionado estadounidense, el exentrenador de Tottenham, París Saint-Germain y Chelsea evitó hacer anuncios.
Lejos de hablar de una renuncia, aseguró sentirse cómodo en el cargo, aunque remarcó que todavía es tiempo de analizar lo sucedido antes de tomar cualquier decisión.
"Estoy muy feliz aquí. Hemos construido una muy buena relación, pero ahora no es el momento de hablar del futuro. Primero necesitamos descansar un poco, reflexionar sobre todo lo vivido y luego mantener conversaciones. Después veremos cuál es la decisión de la Federación y también la nuestra", concluyó.
De esta manera, el futuro de Mauricio Pochettino al frente de Estados Unidos permanece abierto. Aunque la eliminación en los octavos de final representó un golpe para las aspiraciones del equipo anfitrión, el entrenador dejó entrever que tanto él como los dirigentes evaluarán el proyecto antes de definir los próximos pasos.