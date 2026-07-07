Tras caer ante España

Roberto Martínez dejó Portugal tras la eliminación del Mundial: "Vine para ganar, no tiene sentido seguir"

El entrenador español confirmó que no seguirá al frente de la selección portuguesa luego de la derrota por 1 a 0 frente a España en los octavos de final del Mundial 2026. En conferencia de prensa defendió el rendimiento de su equipo, rechazó hablar de fracaso y aseguró que llegó al cargo con el objetivo de conquistar la Copa del Mundo.