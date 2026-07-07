La eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 marcó también el cierre del ciclo de Roberto Martínez al frente del seleccionado. Tras la derrota por 1 a 0 ante España, el entrenador español confirmó en conferencia de prensa que dejará el cargo y que no buscará continuar al frente del equipo.
Roberto Martínez dejó Portugal tras la eliminación del Mundial: "Vine para ganar, no tiene sentido seguir"
El entrenador español confirmó que no seguirá al frente de la selección portuguesa luego de la derrota por 1 a 0 frente a España en los octavos de final del Mundial 2026. En conferencia de prensa defendió el rendimiento de su equipo, rechazó hablar de fracaso y aseguró que llegó al cargo con el objetivo de conquistar la Copa del Mundo.
El único gol del encuentro llegó sobre el final, cuando Mikel Merino apareció a los 45 minutos del segundo tiempo para darle la clasificación al conjunto español y poner fin al sueño mundialista de los portugueses.
Con visible desazón, Martínez valoró el esfuerzo de sus dirigidos y consideró que el resultado se definió por pequeños detalles.
"Terminamos con tristeza frente a un rival que es favorito en este Mundial. Defensivamente lo hicimos muy bien, pero en los octavos de final los detalles son determinantes. Tuvimos una pelota que pegó en el travesaño y en el minuto 90 lo perdimos. Estoy muy orgulloso del equipo", expresó.
"No fallamos, perdimos contra un gran rival"
Durante la conferencia, el entrenador fue consultado sobre si consideraba la eliminación como un fracaso y si existieron errores en la preparación del partido. Su respuesta fue categórica.
"No fallamos. Perdimos con un equipo que es favorito para ganar el Mundial. Fallar es no intentar ganar, y nosotros lo intentamos hasta el último minuto", sostuvo.
Martínez defendió el trabajo realizado durante su gestión y evitó realizar cuestionamientos a sus futbolistas, destacando la actitud competitiva del plantel frente a uno de los principales candidatos al título.
"Vine para ganar el Mundial"
El momento más significativo de la conferencia llegó cuando confirmó oficialmente que no continuará al frente del seleccionado portugués.
"Vine para ganar el Mundial. No tiene sentido seguir", afirmó.
Además, explicó que considera natural que la federación inicie un nuevo proceso tras la eliminación.
"Es legítimo que el presidente pueda elegir a otro entrenador. Solo tengo palabras de agradecimiento porque me dieron todas las condiciones para trabajar. Me llevo el cariño de la gente; me hicieron sentir un portugués más. Ha sido un placer y un orgullo", señaló.
Un ciclo con buenos números y un título
Roberto Martínez asumió como seleccionador de Portugal en enero de 2023 y cerrará su etapa con estadísticas positivas. Dirigió un total de 43 encuentros, con un balance de 29 victorias, nueve empates y apenas cinco derrotas, alcanzando un alto porcentaje de efectividad.
Su principal logro fue la conquista de la Nations League 2025, certamen en el que Portugal derrotó justamente a España en la final mediante la definición por penales, obteniendo uno de los títulos más importantes del ciclo.
Sin embargo, el objetivo principal era la Copa del Mundo. La eliminación en los octavos de final precipitó el final de una etapa que, pese a los buenos resultados obtenidos en los últimos años, no logró cumplir la meta de llevar a Portugal a pelear por el título mundial.