Del Mundial Sub-20 al Mundial 2026

Messi y Egipto, una historia que comenzó hace más de dos décadas con un gol inolvidable

Argentina y Egipto volverán a encontrarse este martes por los octavos de final del Mundial 2026, pero para Lionel Messi no será un rival más. El capitán albiceleste solo enfrentó una vez al conjunto africano y aquel partido quedó grabado para siempre en su carrera: fue el día en que convirtió su primer gol en una Copa del Mundo.