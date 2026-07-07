Cuando la Selección Argentina salga al campo para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, Lionel Messi volverá a cruzarse con un rival que ocupa un lugar muy especial en su historia.
Messi y Egipto, una historia que comenzó hace más de dos décadas con un gol inolvidable
Argentina y Egipto volverán a encontrarse este martes por los octavos de final del Mundial 2026, pero para Lionel Messi no será un rival más. El capitán albiceleste solo enfrentó una vez al conjunto africano y aquel partido quedó grabado para siempre en su carrera: fue el día en que convirtió su primer gol en una Copa del Mundo.
Aunque el capitán argentino enfrentó a decenas de selecciones a lo largo de más de dos décadas con la camiseta albiceleste, solo existe un antecedente frente al conjunto africano. Y ese encuentro marcó un antes y un después en el comienzo de su carrera internacional. Fue el partido en el que convirtió su primer gol en un Mundial.
El día en que nació una historia inolvidable
El recuerdo lleva al Mundial Sub-20 de Países Bajos 2005, torneo que terminó consagrando a Argentina y que significó la irrupción definitiva de un joven Lionel Messi en la escena internacional.
El equipo dirigido por Francisco Ferraro había comenzado el certamen con una inesperada derrota por 1 a 0 frente a Estados Unidos, resultado que lo obligaba a ganar para mantener intactas sus aspiraciones de clasificación.
Ante ese panorama, Ferraro decidió modificar el equipo y darle la titularidad a un rosarino de apenas 18 años que ya despertaba enormes expectativas. La decisión resultó determinante.
A los dos minutos del segundo tiempo, Messi aprovechó un centro enviado por Julio Barroso para abrir el marcador y convertir el primer gol mundialista de su carrera. Luego, Pablo Zabaleta amplió la ventaja para sellar el triunfo argentino por 2 a 0.
Aquella tarde, además de marcar su primer tanto en una Copa del Mundo, Messi disputó su primer partido como titular en un torneo organizado por la FIFA con la camiseta argentina, un punto de partida para una trayectoria que con el tiempo se convertiría en una de las más extraordinarias de la historia del fútbol.
De joven promesa a máximo referente de la Selección
Más de veinte años después, el escenario es completamente diferente, aunque el protagonista sigue siendo el mismo.
Aquel juvenil que comenzaba a escribir sus primeras páginas con la camiseta albiceleste es hoy el capitán, referente y líder futbolístico de una generación que volvió a colocar a Argentina entre las grandes potencias del fútbol mundial.
En este Mundial 2026, Messi llega al cruce frente a Egipto atravesando un gran momento. Con siete goles, encabeza la tabla de máximos anotadores del certamen y vuelve a ser la principal carta ofensiva del seleccionado argentino en busca de un lugar en los cuartos de final.
Su vigencia, más de dos décadas después de aquel primer grito frente a los egipcios, refleja una carrera excepcional marcada por la constancia, la jerarquía y la capacidad de reinventarse.
Un nuevo capítulo frente al mismo rival
El partido de este martes ofrecerá una curiosa coincidencia: el rival que acompañó el nacimiento goleador de Messi en los Mundiales será también el que intente frenar su camino hacia una nueva conquista con la Selección Argentina.
Las circunstancias son muy distintas y también el contexto competitivo. Aquella tarde de 2005 se trataba de un prometedor juvenil que buscaba abrirse paso en el fútbol internacional; hoy, el rosarino llega como uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos y con el desafío de seguir ampliando una historia repleta de récords.
Más de veinte años después de aquel inolvidable 2 a 0 en Países Bajos, Egipto vuelve a cruzarse en el camino de Lionel Messi. Y, como ocurrió entonces, el capitán argentino buscará que el desenlace vuelva a quedar teñido de celeste y blanco.