La actividad vuelve para la Selección Argentina en el Mundial 2026. Después de superar a Cabo Verde en un duro partido que se resolvió en el tiempo suplementario, el equipo de Lionel Scaloni afronta un nuevo desafío de eliminación directa frente a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
Argentina pierde 1-0 contra Egipto por los octavos de final; seguilo minuto a minuto
La Selección Argentina se mide este martes con Egipto por un lugar entre los ocho mejores del Mundial 2026. La Scaloneta buscará dejar atrás el exigente cruce ante Cabo Verde y seguir defendiendo el título.
Con Lionel Messi nuevamente desde el arranque y algunas dudas en la formación, la Albiceleste intentará imponer su jerarquía ante un seleccionado egipcio liderado por Mohamed Salah, que llega fortalecido tras eliminar a Australia en los dieciseisavos de final. El ganador avanzará a los cuartos de final de la Copa del Mundo.
La información minuto a minuto
38' PT: Otra atajada más
Julián tuvo el 1-1 con un gran pase de Tagliafico pero Shobeir está intratable
27' PT: Otra atajada del arquero egipcio; esta vez un cabezazo de Mac Allister
14' PT: Gol de Egipto
Yasser Ibrahim convirtió de cabeza ante una defensa argentina estática.
9' PT: Había offside pero Argentina tuvo la primera
De Paul cortó bien por el borde derecho y encontró a Enzo Fernández en la puerta del arco. Aunque el ex-River erró, la Albiceleste ya sabe por donde romper.
Letexier dirigirá a la Selección
El francés François Letexier fue designado para impartir justicia en el duelo de octavos de final. Será la primera vez que arbitre un partido de la Selección Argentina en este Mundial.
El ganador ya conoce su próximo desafío
Quien avance a los cuartos de final se enfrentará al vencedor del cruce entre Suiza y Colombia. El partido está programado para el sábado 11 de julio en Kansas City.
Egipto desafía a Argentina: “Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Salah y a 26 Messis”
Ibrahim Hassan, ayudante de campo del seleccionado egipcio, calentó la previa del duelo de octavos de final y aseguró que su equipo saldrá a jugar sin enfocarse en Lionel Messi.Continuar leyendo →
Messi va por otro récord mundialista
El capitán argentino llega encendido a los octavos de final. Acumula ocho partidos consecutivos marcando al menos un gol en Copas del Mundo y buscará seguir ampliando una marca histórica.
Egipto llega fortalecido tras una clasificación épica
Los "Faraones" eliminaron a Australia en la definición por penales después de igualar 1 a 1 en los 120 minutos. Salah convirtió su ejecución y lideró la clasificación del conjunto africano.
Messi y Salah, frente a frente por primera vez en un Mundial
Dos de las grandes figuras del fútbol de la última década se enfrentarán por primera vez en una Copa del Mundo. Lionel Messi liderará a la Argentina, mientras que Mohamed Salah será la gran esperanza de Egipto en un duelo con aroma a final anticipada.
Ya no hay margen para el error
Desde esta instancia todos los partidos son de eliminación directa. Si Argentina y Egipto igualan tras los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, penales.
Un antecedente que favorece a la Argentina
Argentina y Egipto se enfrentaron dos veces en la historia y ambas terminaron con triunfo albiceleste. Sin embargo, será el primer cruce entre ambos seleccionados en una Copa del Mundo.
El partido más exigente para la Scaloneta
Lionel Scaloni advirtió que Egipto será un rival muy diferente a los anteriores. El entrenador destacó la velocidad de sus atacantes, el orden defensivo y la jerarquía de Mohamed Salah, al que calificó como uno de los mejores futbolistas del mundo.