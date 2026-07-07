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Argentina pierde 1-0 contra Egipto por los octavos de final; seguilo minuto a minuto

La Selección Argentina se mide este martes con Egipto por un lugar entre los ocho mejores del Mundial 2026. La Scaloneta buscará dejar atrás el exigente cruce ante Cabo Verde y seguir defendiendo el título.

Egipto marcó el 1-0 de cabeza. Foto: Fernando NicolaEgipto marcó el 1-0 de cabeza. Foto: Fernando Nicola
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La actividad vuelve para la Selección Argentina en el Mundial 2026. Después de superar a Cabo Verde en un duro partido que se resolvió en el tiempo suplementario, el equipo de Lionel Scaloni afronta un nuevo desafío de eliminación directa frente a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Con Lionel Messi nuevamente desde el arranque y algunas dudas en la formación, la Albiceleste intentará imponer su jerarquía ante un seleccionado egipcio liderado por Mohamed Salah, que llega fortalecido tras eliminar a Australia en los dieciseisavos de final. El ganador avanzará a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

La información minuto a minuto

13:53 / Mar. 07.07.2026

Terminó el primer tiempo

13:40 / Mar. 07.07.2026

38' PT: Otra atajada más

Julián tuvo el 1-1 con un gran pase de Tagliafico pero Shobeir está intratable

13:32 / Mar. 07.07.2026

31' PT: Casi gol de tiro libre de Messi

13:29 / Mar. 07.07.2026

27' PT: Otra atajada del arquero egipcio; esta vez un cabezazo de Mac Allister

13:24 / Mar. 07.07.2026

23' PT: Pausa de hidratación necesaria para la Selección

13:22 / Mar. 07.07.2026

20' PT: Shobeir se la atajó a Messi

13:20 / Mar. 07.07.2026

18' PT: Penal para Argentina

13:16 / Mar. 07.07.2026

14' PT: Gol de Egipto

Yasser Ibrahim convirtió de cabeza ante una defensa argentina estática.

13:10 / Mar. 07.07.2026

9' PT: Había offside pero Argentina tuvo la primera

De Paul cortó bien por el borde derecho y encontró a Enzo Fernández en la puerta del arco. Aunque el ex-River erró, la Albiceleste ya sabe por donde romper.

13:01 / Mar. 07.07.2026

Arrancó el partido

12:57 / Mar. 07.07.2026

Emocionante: así se cantó el himno argentino

12:33 / Mar. 07.07.2026

Así entró a la cancha la selección

12:22 / Mar. 07.07.2026

Formaciones confirmadas

12:21 / Lun. 06.07.2026

Letexier dirigirá a la Selección

El francés François Letexier fue designado para impartir justicia en el duelo de octavos de final. Será la primera vez que arbitre un partido de la Selección Argentina en este Mundial.

12:20 / Lun. 06.07.2026

El ganador ya conoce su próximo desafío

Quien avance a los cuartos de final se enfrentará al vencedor del cruce entre Suiza y Colombia. El partido está programado para el sábado 11 de julio en Kansas City.

12:18 / Lun. 06.07.2026

Egipto desafía a Argentina: “Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Salah y a 26 Messis”

Ibrahim Hassan, ayudante de campo del seleccionado egipcio, calentó la previa del duelo de octavos de final y aseguró que su equipo saldrá a jugar sin enfocarse en Lionel Messi.

Continuar leyendo →
12:14 / Mar. 07.07.2026

Messi va por otro récord mundialista

El capitán argentino llega encendido a los octavos de final. Acumula ocho partidos consecutivos marcando al menos un gol en Copas del Mundo y buscará seguir ampliando una marca histórica.

12:11 / Mar. 07.07.2026

Egipto llega fortalecido tras una clasificación épica

Los "Faraones" eliminaron a Australia en la definición por penales después de igualar 1 a 1 en los 120 minutos. Salah convirtió su ejecución y lideró la clasificación del conjunto africano.

12:05 / Mar. 07.07.2026

Messi y Salah, frente a frente por primera vez en un Mundial

Dos de las grandes figuras del fútbol de la última década se enfrentarán por primera vez en una Copa del Mundo. Lionel Messi liderará a la Argentina, mientras que Mohamed Salah será la gran esperanza de Egipto en un duelo con aroma a final anticipada.

12:00 / Mar. 07.07.2026

Ya no hay margen para el error

Desde esta instancia todos los partidos son de eliminación directa. Si Argentina y Egipto igualan tras los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, penales.

11:50 / Mar. 07.07.2026

Un antecedente que favorece a la Argentina

Argentina y Egipto se enfrentaron dos veces en la historia y ambas terminaron con triunfo albiceleste. Sin embargo, será el primer cruce entre ambos seleccionados en una Copa del Mundo.

11:45 / Mar. 07.07.2026

El partido más exigente para la Scaloneta

Lionel Scaloni advirtió que Egipto será un rival muy diferente a los anteriores. El entrenador destacó la velocidad de sus atacantes, el orden defensivo y la jerarquía de Mohamed Salah, al que calificó como uno de los mejores futbolistas del mundo.

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
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