El clima festivo por la clasificación de la Selección Argentina a la siguiente fase de la Copa del Mundo sumó un capítulo de fuerte repercusión en las plataformas digitales. Antonela Roccuzzo recurrió a su cuenta oficial de Instagram para expresar su apoyo incondicional a Lionel Messi tras la sufrida victoria ante Cabo Verde.
El contundente mensaje de Antonela Roccuzzo que disipa rumores y respalda a Lionel Messi
Tras el agónico triunfo de la Selección Argentina ante Cabo Verde, la rosarina compartió una emotiva postal familiar en sus redes sociales. El posteo se suma a un reciente y fuerte descargo contra las especulaciones mediáticas y el machismo en el periodismo deportivo.
Con una fotografía familiar junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y un directo "Te amamos, @leomessi. Juntos de nuevo", la rosarina no solo celebró el avance deportivo, sino que volvió a exhibir la solidez de su círculo íntimo frente a las persistentes versiones de la prensa del corazón.
Un respaldo clave en pleno certamen mundialista
La publicación, que cosechó cientos de miles de interacciones en cuestión de minutos, muestra una escena de profunda naturalidad y complicidad familiar en el marco del torneo internacional. No es un gesto aislado: el entorno del capitán albiceleste se ha consolidado como su principal sostén anímico en una competencia de alta exigencia, donde el combinado nacional busca revalidar la corona.
La frase elegida por Roccuzzo opera como una ratificación del reencuentro y del acompañamiento presencial en la concentración, desactivando de manera fáctica cualquier tipo de conjetura sobre un distanciamiento.
El freno a las especulaciones mediáticas
Este nuevo posteo adquiere mayor significación al producirse apenas horas después de que trascendiera un mensaje privado que Antonela le envió a la periodista Sofi Martínez. En dicha comunicación, la empresaria calificó de "absurdo" el ruido mediático construido durante años en torno a su relación con el futbolista y aprovechó la oportunidad para lanzar una crítica frontal hacia los sesgos machistas que persisten en ciertos sectores del periodismo deportivo.
Lejos de las declaraciones extensas, la estrategia de Roccuzzo ha sido capitalizar la inmediatez de las redes sociales para marcar una postura clara. Los retratos familiares compartidos desde el búnker argentino contrastan con los históricos intentos de generar rispideces en la pareja, cosechando un unánime respaldo de los seguidores del astro rosarino.
Estabilidad para la fase decisiva
Con la mente puesta en los octavos de final, donde la Selección Argentina deberá medirse contra el exigente combinado de Egipto, la tranquilidad del capitán resulta vital. La determinación de Antonela Roccuzzo de exhibir públicamente la unidad familiar funciona como un blindaje efectivo frente a las operaciones de prensa, garantizando que el foco de Lionel Messi permanezca estrictamente en el terreno de juego.