"Juntos de nuevo"

El contundente mensaje de Antonela Roccuzzo que disipa rumores y respalda a Lionel Messi

Tras el agónico triunfo de la Selección Argentina ante Cabo Verde, la rosarina compartió una emotiva postal familiar en sus redes sociales. El posteo se suma a un reciente y fuerte descargo contra las especulaciones mediáticas y el machismo en el periodismo deportivo.