Mucho pop y emoción

Lali Espósito brilló ante más de 25 mil personas y sorprendió con Miranda! en Madrid

La artista argentina se presentó en el escenario principal de Plaza de España y fue una de las figuras centrales del Madrid Orgullo 2026. Con un show especialmente preparado para la ocasión, repasó varios de sus hits y sorprendió al público con invitados especiales.