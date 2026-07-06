Lali Espósito volvió a marcar un nuevo hito en su carrera internacional. La cantante argentina se presentó en el Madrid Orgullo 2026 y se convirtió en una de las grandes protagonistas de una de las celebraciones LGTBIQ+ más importantes de Europa.
Lali Espósito brilló ante más de 25 mil personas y sorprendió con Miranda! en Madrid
La artista argentina se presentó en el escenario principal de Plaza de España y fue una de las figuras centrales del Madrid Orgullo 2026. Con un show especialmente preparado para la ocasión, repasó varios de sus hits y sorprendió al público con invitados especiales.
El show tuvo lugar en el escenario principal de Plaza de España, donde más de 25 mil personas se reunieron para disfrutar de una noche atravesada por la música, la diversidad y la celebración colectiva.
Con una puesta pensada especialmente para el evento, Lali ofreció un espectáculo de 45 minutos en el que combinó su impronta pop con sonidos electrónicos, coreografías y una fuerte presencia escénica.
La presentación comenzó con “Disciplina” y continuó con un repertorio cargado de canciones reconocidas por sus fanáticos, entre ellas “Sola”, “Motiveishon”, “Como Tú”, “1Amor”, “Soy” y “Fanático”.
Uno de los momentos más celebrados de la noche llegó con la aparición sorpresa de Miranda!, que subió al escenario para interpretar junto a Lali “Mejor que vos”. La colaboración generó una ovación inmediata y se transformó en una de las postales más comentadas del festival.
✨ ¡Brilló en Madrid! ✨— ÉPICA (@epicaOK) July 4, 2026
Lali se presentó este sábado en el escenario principal del Madrid Orgullo 2026, uno de los eventos LGBTQ+ más importantes de Europa.
La artista compartió la Gala del Orgullo Latino en la Plaza de España junto a Mon Laferte y Monsieur Periné, en una… pic.twitter.com/JgflByYwQF
Hacia el cierre, DJ Cascales tomó la posta para extender el clima festivo, mientras la artista invitó a amigos y colegas a sumarse al escenario, reforzando el espíritu de comunidad que caracteriza al Madrid Orgullo.
La actuación también confirmó el fuerte vínculo de Lali con el público español, donde en los últimos años consolidó una presencia cada vez más importante con shows agotados y una recepción masiva.
En medio de una etapa de gran proyección internacional, la artista volvió a demostrar que su música también funciona como espacio de encuentro, libertad y reivindicación, en una noche que la ubicó entre los momentos más destacados del Madrid Orgullo 2026.