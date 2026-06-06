A horas de su show

Lali Espósito palpita su debut en River: intimidad, mística y el misterio de los invitados para una noche histórica

La artista compartió los preparativos y conmovió a sus seguidores con un sugerente mensaje tras el reciente fallecimiento del Indio Solari. Los rumores de duetos internacionales y la expectativa de un público que viaja desde todo el país, incluido el litoral santafesino.