El reloj corre y la cuenta regresiva está por llegar a su fin. Este sábado, el estadio Monumental de River Plate abrirá sus puertas para recibir el que promete ser uno de los hitos más importantes en la carrera de Lali Espósito. A pocas horas de enfrentarse a una multitud histórica, la cantante utilizó sus redes oficiales para abrir una ventana a la intimidad de los ensayos, mostrando la metamorfosis de un estadio que pasa de la soledad del cemento a convertirse en el epicentro del pop argentino. "Hoy nos encontramos en el Monumental", escribió la artista, desatando la euforia de sus fanáticos.
Lali Espósito palpita su debut en River: intimidad, mística y el misterio de los invitados para una noche histórica
La artista compartió los preparativos y conmovió a sus seguidores con un sugerente mensaje tras el reciente fallecimiento del Indio Solari. Los rumores de duetos internacionales y la expectativa de un público que viaja desde todo el país, incluido el litoral santafesino.
Las postales compartidas por Lali revelan la magnitud del montaje técnico y la carga emocional que rodea las horas previas. En una secuencia fotográfica que alterna el blanco y negro con sutiles contraluces, se la puede ver en distintos rincones de Núñez: recostada sobre las butacas de las plateas bajas contemplando la inmensidad del escenario, caminando con termo y mate en mano por las gradas altas con las pantallas LED ya encendidas, y finalmente sobre las tablas, de espaldas y con los brazos abiertos bajo un único foco de luz. Una puesta en escena que anticipa un despliegue visual de nivel internacional para las funciones de este fin de semana.
Entre el pop global y el rock nacional: los nombres que resuenan
La expectativa no solo radica en el repertorio propio de la reina del pop local, sino también en el estricto hermetismo que mantiene la producción respecto a las figuras que podrían acompañarla en el escenario. En las últimas horas, los corrillos de la industria musical comenzaron a lanzar nombres de peso que elevaron la temperatura de la previa.
Por un lado, la presencia en Buenos Aires de la diva australiana Kylie Minogue alimentó con fuerza la posibilidad de un dueto internacional que rompa los moldes del género en el país. Por el otro, el cruce generacional con el rock autóctono vuelve a estar sobre la mesa: el nombre de Charly García suena como uno de los grandes anhelos para la jornada, aunque su participación —según trascendidos periodísticos del ambiente del espectáculo— quedaría supeditada a las variables climáticas de la jornada.
El futuro ya llegó: el homenaje al Indio Solari
Más allá de los nombres propios, el concierto de esta noche estará inevitablemente atravesado por la emoción y el respeto a las raíces del cancionero popular. Tras el reciente fallecimiento de Carlos Alberto "El Indio" Solari, Lali conmovió a las plataformas digitales al publicar un primer plano del icónico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, acompañado por la célebre frase: "El Futuro ya llegó".
No se trata de un lazo improvisado. Ya en su consagratorio paso por el estadio de Vélez Sarsfield, la cantante había sorprendido al público con una potente versión de 'Vencedores vencidos', un gesto que en su momento recibió el visto bueno y el saludo explícito del propio Indio en sus redes sociales. Todo indica que el Monumental volverá a ser testigo de un tributo que conecta la vanguardia del pop con el legado más profundo del rock de estadios.
Con las entradas agotadas y contingentes de fanáticos que arribaron desde distintos puntos del interior —con una fuerte presencia de delegaciones que viajaron especialmente desde Santa Fe y la región litoraleña—, Lali Espósito se dispone a revalidar su vigencia. El show no solo representa un logro personal para la artista, sino la consolidación definitiva de una escena nacional capaz de disputarle la escala de los grandes estadios al mercado internacional.