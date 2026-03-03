Lali Espósito y Pedro Rosemblat: un compromiso a la vista de todos

La relación entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat continúa siendo el centro de atención del mundo del espectáculo. Lo que comenzó como un romance de perfil bajo se ha transformado en una de las historias de amor más seguidas por el público.
La cantante irrumpió en el debut de la temporada 2026 de "Industria Nacional" para confirmar su casamiento. Los detalles del exclusivo anillo estilo "toi et moi" y la reacción del conductor.
Este lunes, durante el esperado debut de la temporada 2026 de Industria Nacional, el ciclo que Rosemblat conduce por el canal de streaming Gelatina, la artista decidió poner fin a los rumores de la manera más fiel a su estilo: con humor, frescura y una confirmación en vivo que revolucionó las redes sociales.
Ante la mirada atónita de su pareja y de los miles de espectadores que seguían la transmisión, Lali irrumpió en el set para acompañar al periodista en su primer programa del año. Sin embargo, el momento cúlmine llegó cuando la intérprete de "Fanático" decidió mostrar ante las cámaras el imponente anillo de compromiso que selló su unión con el comunicador.
Con el desparpajo que la caracteriza, Lali no esperó a que le preguntaran. Al notar la insistencia de los usuarios en el chat del programa, quienes pedían detalles sobre los rumores de boda que circulaban desde enero, la cantante extendió su mano derecha frente a la lente. “¿Esto quieren, zorras? ¿Ver esto?”, disparó entre risas, generando una explosión de comentarios en tiempo real.
Inmediatamente, pidió al operador de cámara un acercamiento: “Haceme un zoom, negro. Esto tuvo un laburo de producción increíble también, mirá. Ahí va”. La escena, que mezcló el romanticismo con la ironía, culminó con un apasionado beso entre la pareja mientras en el estudio se escuchaba el clásico grito de “¡Vivan los novios!”.
Más allá de las bromas, el accesorio captado por las cámaras no es una joya común. Se trata de un diseño de estilo “toi et moi” (tú y yo en francés), una tendencia que ha ganado popularidad entre las celebridades internacionales. Este tipo de anillo se caracteriza por tener dos piedras preciosas enfrentadas, simbolizando la unión de dos almas y el equilibrio de la pareja.
Según trascendió, el compromiso se habría gestado durante las vacaciones de verano de la pareja en enero de este año, aunque hasta ahora ambos habían optado por el hermetismo.
El gesto de Lali en el streaming de Rosemblat no solo confirma los planes de boda, sino que también marca el inicio de un año que promete ser inolvidable para la artista, quien además se prepara para sus próximos shows en el Estadio River Plate.
Por su parte, el conductor de Gelatina no pudo ocultar su asombro y cierto nerviosismo ante la irrupción de su futura esposa. “Gracias, Mariana. Listo. Ya está. Bien. Estoy comodísimo...”, bromeó Rosemblat, llamando a la cantante por su nombre real para intentar retomar el hilo de su programa político.
A pesar de la incomodidad humorística, el periodista se mostró visiblemente emocionado por el apoyo de Lali en su regreso al aire. La química entre ambos quedó sellada una vez más ante el público, consolidando un vínculo que parece avanzar a paso firme hacia el altar.