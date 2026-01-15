Tendencias

Anillo “toi et moi”: el significado detrás de la joya que eligieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Una pieza clásica de la alta joyería vuelve a ganar protagonismo por su carga simbólica, con un diseño de dos piedras que representa unión, equilibrio y un vínculo construido desde la igualdad.