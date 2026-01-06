Escapada romántica

Lali Espósito y Pedro Rosemblat: vacaciones de amor y amistad en las playas de Brasil

La pareja comenzó el 2026 alejados de los flashes y el ritmo vertiginoso del espectáculo. Junto a un grupo íntimo de amigos, eligieron las playas de Brasil como refugio para disfrutar del amor, la amistad y la desconexión. Las imágenes que compartieron en redes sociales muestran una intimidad sin artificios: mar, atardeceres, abrazos y complicidad.