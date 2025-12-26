Lali Espósito, emocionada hasta las lágrimas: agotó River en tiempo récord y agregó una segunda función
El fenómeno de convocatoria de la cantante llevó a anunciar una nueva fecha en el Monumental, reflejando su conexión emocional con el público."Yo fingiendo normalidad y haciéndome la graciosa pero... ¡Vamos por el pogo más grande de todos loco!", arengó la artista a sus fans en otra historia desde sus vacaciones a puro sol y relax para despedir el año.
Lali Espósito volvió a marcar un hito en su carrera artística al agotar en cuestión de horas las entradas para su primer recital en el estadio River Plate, programado para junio de 2026. El fenómeno de convocatoria llevó a que la cantante confirmara una segunda fecha en el Monumental, en medio de gran emoción de sus fanáticos y la propia artista.
Un récord más para una carrera en ascenso
La cantante y actriz pop más convocante del país cerró 2025 con una noticia histórica: en solo dos horas y media las localidades para su show del sábado 6 de junio de 2026 en el estadio River Plate quedaron completamente agotadas. Frente a esta demanda inédita, Lali confirmó un segundo concierto para el domingo 7 de junio del mismo año.
Entre lágrimas, la cantante compartió la emoción con sus seguidores a través de redes sociales.
La cantante compartió la emoción con sus seguidores a través de redes sociales, donde no pudo contener lágrimas y expresó su gratitud por el apoyo masivo del público argentino. “Gracias, gracias, gracias. ¿Qué es esto?… No sé llorar en público”, dijo entre risas y emoción desde un video que publicó en sus plataformas digitales.
Detalles de los shows en el Monumental
Tras un 2025 cargado de éxitos en Argentina y el mundo, Lali prepara una etapa aún más ambiciosa. El primer recital en River fue anunciado a fines de diciembre y rápidamente se transformó en uno de los eventos más esperados del año próximo.
Las entradas para ambas fechas ya están disponibles a través de la plataforma digital AllAccess. Los precios oscilan entre $50.000 y $130.000, según la ubicación dentro del estadio y sin incluir el recargo por servicio.
La confirmación de la segunda fecha el 7 de junio da a cientos de miles de fanáticos más la oportunidad de ser parte del que promete ser uno de los recitales más multitudinarios de 2026 en la Argentina.
Un 2025 para recordar: éxitos y expansión
Esta noticia se suma a un año excepcional para Lali Espósito, quien agotó cinco funciones en el estadio Vélez Sarsfield durante 2025, reuniendo a más de 200.000 personas solo en Buenos Aires.
Además, la artista se destacó internacionalmente con su gira mundial Lali Tour 2025, que la llevó por varias ciudades de Argentina, Uruguay y España y que culminó el 16 de diciembre en Buenos Aires, delante de miles de seguidores.
La fuerza de su último álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”, que alcanzó el Top 5 global de Spotify y superó los 140 millones de reproducciones, también potenció su presencia en los escenarios y consolidó su proyección global.
El primer recital en River fue anunciado a fines de diciembre y rápidamente se transformó en uno de los eventos más esperados del año próximo.
El impacto de agotar un River en tan pocas horas no solo refleja el tamaño de su base de fans, sino también una conexión emocional que Lali mantiene con su público. Al anunciar la segunda función, la artista transmitió un mensaje de gratitud y celebración, marcando un antes y un después en su carrera musical.
Con récords de convocatoria y una proyección en constante ascenso, Lali Espósito se perfila para convertir el Monumental en el epicentro del pop argentino en junio de 2026. La ampliación del show con una segunda fecha no solo responde a la demanda, sino también al creciente reconocimiento de una carrera sólida y vibrante que sigue rompiendo barreras en la escena musical nacional e internacional.