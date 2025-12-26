Video

Lali Espósito, emocionada hasta las lágrimas: agotó River en tiempo récord y agregó una segunda función

El fenómeno de convocatoria de la cantante llevó a anunciar una nueva fecha en el Monumental, reflejando su conexión emocional con el público."Yo fingiendo normalidad y haciéndome la graciosa pero... ¡Vamos por el pogo más grande de todos loco!", arengó la artista a sus fans en otra historia desde sus vacaciones a puro sol y relax para despedir el año.