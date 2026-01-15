"No lo quiero"

Moria Casán opinó de Pedro Rosemblat luego de que Lali Espósito anunciara su casamiento

La cantante sorprendió en Instagram al anunciar su compromiso con el comunicador. En redes, compartió una serie de fotos con su novio y una llamó la atención de todos: el anillo de compromiso. Ante esta situación, la diva no se guardó nada.