Repercusiones por la partida del mito

El dolor de los famosos por la muerte del Indio Solari: el rock y el espectáculo despidieron al ícono

Desde colegas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota hasta figuras de la actuación, la televisión y la música urbana expresaron su consternación en redes sociales. Anécdotas, agradecimientos y letras históricas marcaron el adiós al artista.