La confirmación del deceso de Carlos "Indio" Solari a los 77 años generó un impacto inmediato que se tradujo en una masiva corriente de afecto, recuerdos y homenajes en el ecosistema digital. Músicos contemporáneos, referentes de las nuevas generaciones, actores y conductores de televisión transformaron sus redes en un espacio de duelo colectivo para honrar el legado del vocalista.
Repercusiones por la partida del mito
El dolor de los famosos por la muerte del Indio Solari: el rock y el espectáculo despidieron al ícono
Desde colegas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota hasta figuras de la actuación, la televisión y la música urbana expresaron su consternación en redes sociales. Anécdotas, agradecimientos y letras históricas marcaron el adiós al artista.
El dolor de los famosos por la muerte del Indio Solari. Foto: Reuters.
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El adiós de sus colegas
Los compañeros de ruta y artistas de diversos géneros musicales se volcaron a las plataformas para manifestar su admiración por la obra y las convicciones del cantante:
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- Skay Beilinson: el guitarrista y cofundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota despidió a su histórico socio creativo con una fotografía de ambos y una sentida frase: "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer". Dicha publicación fue replicada por la cantante pop Emilia Mernes.
- Juanse: el líder de Ratones Paranoicos remarcó que Solari fue "el representante más honesto de sus propias convicciones" y deseó que la paz cubra su camino en gratitud por su aporte a la cultura argentina.
- Fito Páez: el músico rosarino comparó la pérdida con la muerte de un "cacique" o un "chaman" que deja un inmenso vacío en su comunidad, y rememoró una lección de orden afectivo que Solari le brindó en los camarines del mítico recinto Cemento durante la década de los 80.
Fito Paez despidió al Indio.
- Andrés Ciro Martínez: El exvocalista de Los Piojos lo definió como uno de los más grandes poetas del rock nacional y recordó con gratitud que Los Redondos los apoyaron en sus inicios al elegirlos como banda revelación en el diario Clarín.
Juanse y Andrés Ciro Martínez publicaron en sus redes sociales.
- Ricardo Mollo y Richard Coleman: El líder de Divididos compartió una imagen de los años 80 bajo la consigna "Camino al brillo eterno", mientras que Coleman recordó el carisma y el impacto sonoro que experimentó al verlo en vivo por primera vez en diciembre de 1981 en La Esquina del Sol.
Ricardo Mollo y Griselda Siciliani despidieron al Indio en sus redes.
El conmovedor posteo de RIchard Coleman para el Indio Solari.
- Artistas melódicos y folclóricos: Víctor Heredia, Ricardo Montaner y Julia Zenko sumaron sus condolencias celebrando su lírica y su rol como sembrador de canciones en el jardín de la música popular.
La emoción en el ámbito de la actuación y la televisión
El reconocimiento a la mística ricotera trascendió el plano estrictamente musical y caló hondo en destacadas figuras del espectáculo y la ficción nacional:
- Julieta Díaz y Griselda Siciliani: Díaz ponderó su fraseo, su bravura y su convicción intocable; en tanto, Siciliani eligió postear una fotografía en blanco y negro acompañada por la melodía de la emblemática canción “Ya nadie va a escuchar tu remera”.
- Nancy Dupláa y Gloria Carrá: Dupláa agradeció el haber sido acompañada por sus canciones desde la época del walkman, mientras que Carrá recordó el valor del "ritual ricotero" y los imponentes pogos colectivos.
Nancy Duplaa publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.
- Flor de la V: La conductora redactó una extensa carta pública donde describió la obra de Solari como la banda sonora indispensable de la adolescencia y la rebeldía de miles de argentinos.
Flor de la V despidió al Indio en su cuenta de Instagram.
- Mariano Iúdica y Romina Gaetani: Iúdica aludió a la pérdida de una parte vital de su juventud citando líneas del tema “Salando las heridas”, mientras que la actriz y cantante Romina Gaetani expresó palabras de profunda conmoción.
El homenaje de las nuevas generaciones
Las principales figuras de la escena urbana actual y las hijas de Diego Maradona también manifestaron su pesar por la partida física del artista:
- Lali Espósito y María Becerra: Lali evocó una de las máximas del músico al publicar un primer plano de Solari con la frase "El futuro ya llegó"; por su parte, María Becerra manifestó su tristeza y gratitud adjuntando una placa con los años de nacimiento y deceso del cantante (1949-2026).
María Becerra y Lali despidieron al Indio en sus redes.
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- Nicki Nicole y Guillermina Valdés: Nicki Nicole subió una fotografía histórica de los Redondos en vivo, en tanto que Valdés lo recordó escuchando en su automóvil el tema “La Mosca y la Sopa”, rescatando la cita "El lujo es vulgaridad".
- Dalma y Gianinna Maradona: Las hijas del astro del fútbol expresaron su desconsuelo. Dalma compartió una ilustración del músico pidiéndole que le enviara saludos a su padre en el cielo, al tiempo que Gianinna sintetizó el sentimiento generalizado con una frase elocuente: "Es tan triste esta vez que no puedo hablar".
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