Detalles de la causa de muerte

Revelaron la autopsia del Indio Solari: sufrió un ACV en la pileta de su casa

Los resultados preliminares médicos determinaron que el líder ricotero padeció un accidente cerebrovascular hemorrágico de forma inmediata. El informe descartó que se haya tratado de un ahogamiento en el interior de su residencia de Parque Leloir.