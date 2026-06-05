#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Detalles de la causa de muerte

Revelaron la autopsia del Indio Solari: sufrió un ACV en la pileta de su casa

Los resultados preliminares médicos determinaron que el líder ricotero padeció un accidente cerebrovascular hemorrágico de forma inmediata. El informe descartó que se haya tratado de un ahogamiento en el interior de su residencia de Parque Leloir.

Revelaron la autopsia del Indio Solari. Foto: Reuters.Revelaron la autopsia del Indio Solari. Foto: Reuters.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La autopsia sobre el cuerpo del Indio Solari inició pasadas las 15.45, por un equipo forense que busca determinar el motivo del fallecimiento y, en este marco, el resultado preliminar indicó que el artista habría tenido un ACV no traumático.

La Fiscalía General de Morón informó que la investigación fue llevada a cabo por el doctor Lucio Rivero de la UFI 2 de Ituzaingó y se basó en los testimonios recogidos en el lugar del hecho, las primeras pericias realizadas allí y el resultado del estudio.

Mirá tambiénLa familia de Diego Maradona despidió al Indio Solari con un sentido mensaje

"Se estableció que en horas de la madrugada el músico se había introducido en la pileta interior climatizada de su domicilio y a raíz de haber sufrido el Accidente Cerebro Vascular hemorrágico, falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento", continuó el texto

El desenlace ocurrió en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó, y su cuerpo fue encontrado en el interior de la vivienda por su cuidadora que llegó al hogar y lo ubicó en el lugar descrito. Junto con la esposa del artista, retiraron el cuerpo y llamaron a la emergencia médica que realizaron maniobras de reanimación sin éxito.

Mirá tambiénVelatorio del Indio Solari: el gobierno nacional descartó el Congreso por razones de seguridad

El intérprete tenía mal de Parkinson desde hace 10 años aproximadamente. No obstante, la primera cercanía a los resultados indicaron que, si bien se encontraba en inmediaciones de dicha pileta, "no se habría ahogado, ni tragó agua".

Además, los profesionales de la salud no descartan futuros estudios complementarios con el fin de brindar detalles más certeros.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Indio Solari

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro