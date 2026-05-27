La gala de los Premios Gardel 2026 en el Teatro Coliseo no solo consagró el talento musical del país, sino que también consolidó a su alfombra roja como un auténtico despliegue de identidad y vanguardia. En un perfecto punto de encuentro entre el diseño de autor, la sastrería moderna y el estilismo urbano, los artistas argentinos demostraron que la música y la moda caminan de la mano.
Los Premios Gardel 2026 marcaron tendencia: sastrería, texturas y los looks disruptivos
Del impactante total look texturado de Lali al misticismo conceptual de Marilina Bertoldi: un repaso detallado por los estilos más disruptivos, la sastrería renovada y las grandes apuestas de diseño que marcaron la gala de la música nacional.
Vanguardia texturada y dramatismo teatral
Lali Espósito acaparó todas las miradas reafirmando su estatus de ícono fashionista. La cantante impactó con un conjunto dark de saco entallado y pantalón de bota levemente acampanada, confeccionado en material negro con textura símil reptil de la firma Sadaels.
Su propuesta se completó de forma espectacular con joyas Swarovski y un maximalista sombrero de ala ancha y copa alta en el mismo material, logrando un equilibrio perfecto entre lo futurista y el género cowboy.
Por su parte, Juliana Gattas aportó una impronta teatral única. La integrante de Miranda! realzó un clásico mono negro con un cinturón colorado, zapatos con puntera bicolor y un abrigo color verde esmeralda. El broche de oro de su estilismo de inspiración retro fueron unas medias translúcidas combinadas con labios profundamente marcados.
Por su parte, las integrantes de la exitosa girlband pop K4OS también pisaron fuerte en el Teatro Coliseo. El cuarteto apostó por una estética coordinada de fuerte impronta urbana y futurista.
Entre el romanticismo y lo conceptual
La delicadeza artística corrió por cuenta de Zoe Gotusso, quien optó por un minivestido rojo translúcido con encaje floral, fusionando sensualidad y romanticismo con total sofisticación. En la misma sintonía cromática y audaz, Yami Safdie se inclinó por el color mediante un diseño de corset con transparencias, falda de volados y originales guantes con inscripciones.
El momento más disruptivo y conceptual de la noche lo protagonizó Marilina Bertoldi. La artista cautivó con un impactante sombrero escultórico rígido con flecos negros que cubría su rostro por completo. Su outfit sastrero color crudo sumó un tapado amplio, chaleco a tono, pantalón con detalles de encaje lateral y botas plateadas de punta fina.
Sastrería renovada y apuestas urbanas
Los hombres de la velada también jugaron fuerte. Ian Lucas optó por una sastrería sensual al lucir un traje negro cruzado con solapas satinadas, portado sin camisa y complementado con un collar de perlas cortas.
El toque clásico y otoñal lo dieron Abel Pintos, impecable en un traje de espiga marrón con corbata azul y gafas rectangulares de marco blanco, y Luck Ra, quien elevó su clásico traje negro con sofisticados apliques brillantes en los hombros.
Finalmente, el gran ganador del Gardel de Oro, Milo J, se mantuvo fiel a sus raíces urbanas con una campera holgada color marrón, remera estampada, jeans holgados y un gorro de lana negro, demostrando que la autenticidad callejera tiene un lugar asegurado en el olimpo de la moda local.