De Lali Espósito a Milo J

Los Premios Gardel 2026 marcaron tendencia: sastrería, texturas y los looks disruptivos

Del impactante total look texturado de Lali al misticismo conceptual de Marilina Bertoldi: un repaso detallado por los estilos más disruptivos, la sastrería renovada y las grandes apuestas de diseño que marcaron la gala de la música nacional.