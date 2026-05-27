La música argentina celebró este martes 26 de mayo una nueva edición de los Premios Gardel en el Teatro Coliseo, en una ceremonia conducida por Diego Leuco que tuvo una particularidad histórica: por primera vez en 28 años contó con la presencia de público general.
Premios Gardel 2026: los artistas que se llevaron las principales estatuillas
La ceremonia reunió a las principales figuras de la música argentina, con reconocimientos en distintos géneros y una noche marcada por consagraciones, colaboraciones y nuevos talentos.
La gala organizada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) comenzó a las 21 horas y coronó a Milo J como el gran protagonista de la noche. El artista obtuvo el Gardel de Oro tras imponerse en la categoría Álbum del Año con La Vida Era Más Corta, además de sumar varias estatuillas en distintos rubros.
Milo J, el gran ganador de la noche
El cantante fue quien más celebró durante la premiación al imponerse en categorías centrales vinculadas a álbumes y canciones.
Entre sus reconocimientos estuvieron:
- Gardel de Oro / Álbum del Año: La Vida Era Más Corta
- Mejor Álbum Urbano: 166 (Deluxe) retirada
- Canción del Año: “Niño”
- Grabación del Año: “Niño”
- Mejor Canción Urbana: “Olimpo”
- Mejor Canción de Hip Hop/Rap: “Gil”, junto a Trueno
- Mejor Canción de Autor: “Luciérnagas”, con Silvio Rodríguez
- Mejor Videoclip Corto: “Bajo De La Piel”
La fuerte presencia de Milo J consolidó su lugar como una de las figuras más importantes de la escena musical actual.
Los artistas más destacados
La entrega también dejó reconocimientos para referentes de distintos géneros musicales y colaboraciones exitosas.
Entre los principales ganadores se destacaron:
- Mejor Álbum Artista Pop: No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
- Mejor Canción Pop: “Mejor que vos” – Lali & Miranda!
- Mejor Colaboración: “Mejor que vos” – Lali & Miranda!
- Mejor Álbum Grupo Pop: Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!
- Mejor Álbum Pop Rock: Polvo de estrellas – Turf
- Mejor Álbum Artista de Rock: Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
- Mejor Álbum Grupo de Rock: Divididos – Divididos
- Mejor Álbum de Hip Hop/Rap: EUB Deluxe – Trueno
- Mejor Álbum de Cuarteto: Que sed – Luck Ra
- Mejor Álbum de Música Global: Latinaje – Cazzu
Además, Blair fue distinguida como Mejor Nuevo Artista.
Reconocimiento a la trayectoria
Uno de los momentos especiales de la ceremonia estuvo dedicado a Los Nocheros, que recibieron un reconocimiento a la trayectoria por sus 40 años de carrera artística.
Otros premios destacados incluyeron:
- Mejor Álbum Tropical/Cumbia: Malportada – Nathy Peluso
- Mejor Canción Tropical/Cumbia: “Si No Es Muy Tarde” – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido y Pinky SD
- Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea: Gracias a la Vida – Abel Pintos
- Mejor Álbum de Música Electrónica: Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros
- Mejor Álbum Infantil: Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas
- Mejor Videoclip Largo: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
- Mejor Álbum Pop Alternativo: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
La edición 2026 volvió a reunir a referentes de distintos géneros y confirmó el gran presente de nuevos artistas que pisan fuerte en la música argentina.