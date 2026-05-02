El mundo del espectáculo nacional se vio sacudido en las últimas horas tras conocerse los nombres de las primeras figuras que integrarán el estrado de la nueva edición de Popstars.
Quiénes son las dos cantantes que serán jurado de Popstars
Tras años de espera, el certamen que dio origen a fenómenos como Bandana y Mambrú busca renovar la escena artística nacional con un jurado que combina experiencia y vigencia en las plataformas digitales.
Según confirmó la periodista Paula Varela en diálogo con medios nacionales, Lali Espósito y Ángela Torres son las artistas elegidas para liderar el proceso de formación del próximo gran grupo musical de Argentina. El programa, que contará con la conducción de Nico Vázquez, busca capitalizar el fenómeno de las redes sociales y el streaming para encontrar talentos con proyección internacional.
Experiencia y frescura en el estrado
La elección de Lali Espósito no sorprende en el ambiente, dada su consolidada trayectoria y su probado desempeño como "coach" en formatos similares como La Voz Argentina. Su capacidad para conectar con el público y su conocimiento integral de la industria la posicionan como el pilar fundamental del jurado.
Por su parte, Ángela Torres hará su debut absoluto en este rol. La joven artista, que viene de agotar tres funciones en el Teatro Gran Rex y liderar los rankings de reproducción, aportará la visión de una generación que creció con la música urbana y la autogestión digital. La incorporación de Torres representa una apuesta por la frescura y la sensibilidad de los nuevos referentes de la escena local.
Nuevos nombres en carpeta
Si bien Lali y Ángela ya están confirmadas, la producción de Telefe continúa trabajando para completar el panel. Entre los nombres que suenan con más fuerza para ocupar las sillas restantes aparecen figuras de gran peso en el género urbano.
"Dicen que Nicki Nicole, que entró como reemplazo en La Voz y gustó mucho, es una de las candidatas", adelantó Varela sobre las negociaciones actuales. Asimismo, trascendió que el cantante Tiago PZK también estaría en la mira de la producción, lo que terminaría de conformar un jurado de perfil marcadamente joven y actual.
Un fenómeno que busca repetirse
A más de dos décadas de su debut original en el año 2000, Popstars regresa con el desafío de adaptarse a una industria musical completamente transformada. Ya no se trata solo de encontrar buenas voces, sino de construir artistas con identidad y presencia en un mercado saturado de contenido.
Con la conducción de Nico Vázquez —quien ya fue confirmado semanas atrás— y este primer avance del jurado, el programa se perfila como la gran apuesta de la temporada para el horario central, intentando revivir la mística que alguna vez llenó estadios y marcó el pulso de la cultura pop en el país.