El talento corre por las venas de los Torres, pero la emoción que despierta cada nuevo logro parece renovarse como si fuera la primera vez. Tras conocerse las nominaciones a los Premios Gardel 2026, la noticia de que Ángela Torres se encuentra en carrera por el máximo galardón de la industria musical argentina no solo impactó en sus seguidores, sino que caló hondo en su círculo íntimo.
El tierno mensaje de Diego Torres tras la nominación de Ángela a los Premios Gardel
El reconocido cantautor celebró el presente artístico de su sobrina, quien compite en las categorías más importantes de la música nacional. Un vínculo que trasciende el apellido y se consolida en los escenarios.
Su tío, Diego Torres, no tardó en volcar en sus redes sociales un mensaje cargado de afecto y orgullo, reafirmando una vez más el apoyo incondicional hacia la joven artista.
"Felicitaciones, sobrina. Estamos nominados los dos. Qué feliz estaría la abuela por esto", expresó el cantante en sus redes sociales en un posteo que rápidamente se volvió viral.
Un reconocimiento al crecimiento artístico
La nominación de Ángela Torres no es una sorpresa para quienes siguen de cerca la evolución de la escena pop y urbana en el país. Con un estilo que ha sabido mutar y madurar, la cantante ha logrado posicionarse entre las favoritas del jurado de Capif.
“Gracias @premiosgardel por esta nominación tan especial! Muy feliz por Mi Norte & Mi Sur y por todo lo que este álbum sigue generando. Por valorar el trabajo puesto en cada canción y porque la música siga viajando y llegando al corazón de tanta gente. Felicitaciones a todos los artistas nominados!”, agregó en el mismo posteo.
Este intercambio público entre tío y sobrina también pone de manifiesto la vigencia de una estirpe de artistas que ha marcado la cultura argentina durante décadas. Para Ángela, este respaldo llega en un momento bisagra de su carrera, donde la consolidación internacional parece estar a la vuelta de la esquina.
Expectativas para la gran noche de la música
La ceremonia de los Premios Gardel se perfila como una de las más competitivas de los últimos años, con una fuerte presencia de artistas emergentes y figuras consagradas.
El vínculo entre Diego y Ángela siempre ha sido un punto de interés para la audiencia, no por el rastro de la fama, sino por la genuina complicidad que demuestran cada vez que comparten un proyecto o un mensaje.
Un legado que continúa
Más allá de quién se lleve la estatuilla a casa, el gesto de Diego Torres funciona como un recordatorio del valor de la transmisión generacional en el arte. Este tipo de reconocimientos resuenan con fuerza, celebrando no solo el éxito individual, sino la perseverancia de quienes deciden hacer de la voz su herramienta de vida.
La joven Torres, por su parte, agradeció el gesto de su tío con la humildad que la caracteriza, enfocada ahora en los preparativos para lo que promete ser una de las noches más importantes de su trayectoria. El apellido pesa, es cierto, pero Ángela ha demostrado que tiene la espalda —y la voz— suficiente para llevarlo a lo más alto.