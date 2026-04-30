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Verónica Ojeda vuelve a declarar y suma pruebas en el juicio por la muerte de Maradona

La expareja del exfutbolista presentará un audio de una reunión médica clave y continuará su testimonio tras la suspensión de la última audiencia.

Ojeda no pudo continuar con su declaración por problemas técnicos en los micrófonos.Ojeda no pudo continuar con su declaración por problemas técnicos en los micrófonos.
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Verónica Ojeda retomará este jueves su declaración en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, en una jornada que podría aportar nuevos elementos clave. Se espera que durante su testimonio presente un audio inédito correspondiente a una reunión realizada en la Clínica Olivos.

Ojeda, madre de Dieguito Fernando, continuará su exposición luego de que la audiencia anterior debiera interrumpirse por fallas técnicas en el sistema de sonido. En esta oportunidad, buscará incorporar al expediente un registro sonoro del encuentro en el que se definió la internación domiciliaria del exfutbolista.

Mirá tambiénVerónica Ojeda acusó a Claudia Villafañe y Gianinna de “intoxicar” a Maradona en un audio

Dicha reunión se llevó a cabo en el sanatorio de Vicente López, donde se resolvió el traslado de Maradona a una vivienda en el barrio privado San Andrés, en el partido de Tigre.

La decisión de los jueces

El tribunal, integrado por Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, aceptó la incorporación del material presentado por Ojeda. Los magistrados evaluarán si el audio será reproducido en la próxima audiencia, con el objetivo de contrastarlo con otro registro ya incluido en la causa.

Verónica Ojeda retoma su testimonio y exhibiría un audio de la reunión en la Clínica Olivos.Verónica Ojeda retoma su testimonio y exhibiría un audio de la reunión en la Clínica Olivos.

Ese primer audio fue aportado por el médico Rodolfo Benvenuti, cercano al abogado Víctor Stinfale.

Testigos y acusados

Además de Ojeda, también se espera la declaración de Collin Campbell, quien asistió a Maradona el 25 de noviembre de 2020 en Benavídez, cuando sufrió la descompensación que derivó en su fallecimiento.

Por otra parte, el psicólogo Carlos Díaz, uno de los siete imputados, podría declarar por primera vez, luego de no haber podido hacerlo en la audiencia anterior.

(250311) -- BUENOS AIRES, 11 marzo, 2025 (Xinhua) -- El psicólogo Carlos Díaz (2-d-frente) y la doctora Nancy Forlini (d-atrás) reaccionan durante el inicio del juicio por la muerte del exastro argentino del fútbol, Diego Armando Maradona, en los Tribunales de San Isidro, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 11 de marzo de 2025. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (ah) (ra) (vf)Carlos Díaz durante el inicio del juicio por la muerte Maradona.

Los imputados en la causa

En el proceso judicial están acusados por presunto homicidio simple con dolo eventual el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora de cuidados domiciliarios Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador Mariano Perroni.

En tanto, la enfermera Dahiana Madrid enfrentará un juicio por jurado popular una vez finalizado el debate principal.

La continuidad del juicio promete nuevas revelaciones en torno a las decisiones médicas que rodearon los últimos días de Maradona.

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