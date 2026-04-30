Este jueves 30 de abril, la noticia más esperada en el ámbito de la política y el espectáculo nacional finalmente se concretó: nació Vito Macri. El pequeño es el primer hijo de la periodista y conductora María Belén Ludueña y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.
María Belén Ludueña y Jorge Macri fueron papás por primera vez
La periodista y el Jefe de Gobierno porteño le dieron la bienvenida al bebé este jueves. El pequeño nació en el Sanatorio Otamendi y sus padres compartieron la alegría a través de las redes sociales.
El nacimiento tuvo lugar en el Sanatorio Otamendi, en el barrio porteño de Recoleta. Según trascendió, tanto la madre como el recién nacido se encuentran en perfecto estado de salud, rodeados del afecto de su círculo más íntimo en estas primeras horas de vida.
Una espera compartida
La pareja, que contrajo matrimonio en noviembre de 2022 en una recordada ceremonia en la Rural, había anunciado el embarazo con gran entusiasmo meses atrás. A lo largo de la gestación, Ludueña compartió con sus seguidores los avances de su primer embarazo, manteniendo un vínculo cercano con su audiencia a pesar de haber tomado una licencia en sus compromisos profesionales para enfocarse en este momento personal.
Para la periodista marplatense, Vito representa su debut en la maternidad. Por su parte, Jorge Macri ya es padre de tres hijos —Giorgio, Franco y Martina—, fruto de su matrimonio anterior, quienes ahora reciben a un nuevo integrante en la familia.
El anuncio oficial
Fieles al estilo de comunicación directa que caracteriza a la pareja, las primeras imágenes y la confirmación oficial llegaron a través de las redes sociales oficiales. Con un mensaje cargado de emoción, los flamantes padres expresaron su gratitud por la llegada del niño, quien llega para consolidar un proyecto de familia que siempre fue prioridad para ambos.
La llegada de Vito marca un nuevo capítulo en la vida de la pareja. Tras años de exposición pública y carreras consolidadas, el nacimiento del pequeño se vive como un hito de plenitud. Se espera que, tras los controles de rutina habituales en el Sanatorio Otamendi, María Belén Ludueña reciba el alta médica en los próximos días para comenzar la nueva etapa familiar en la intimidad de su hogar.