Desapareció la cantante Lourdes Fernández de Bandana: qué se sabe hasta ahora

La madre de Lourdes Fernández, presentó formalmente una denuncia ante la Comisaría Vecinal 14B de la Ciudad de Buenos Aires al advertir que desde el pasado 4 de octubre no tiene comunicación con su hija.
La ex integrante del grupo Bandana es buscada tras una denuncia formal de desaparición presentada por su madre que afirma no haber tenido contacto desde el 4 de octubre. Mientras tanto, la artista mantiene actividad en sus redes sociales y la investigación policial sigue en curso.
En el escrito, recibido por la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, se señala que la madre carece de información sobre el paradero y el estado de Lourdes.
Pese a la presentación, fuentes informan que la artista sigue publicando en sus cuentas de redes sociales, lo que complica la línea de investigación.
En paralelo a la denuncia, la policía se dirigió al domicilio que la artista compartía con su ex pareja, identificado como Leandro García Gómez, quien había sido denunciado en 2022 por violencia de género.
En el lugar, García Gómez atendió el requerimiento policial pero comunicó que Lourdes ya no residía allí y que su vínculo sentimental había finalizado. Asimismo, advirtió que sólo permitiría una inspección del inmueble con orden judicial.
Ante esta situación, los efectivos decidieron instalar una consigna policial en la vivienda para garantizar una presencia permanente y continuar con las pesquisas.
Las autoridades no han brindado hasta el momento información pública adicional sobre nuevas pistas o testimonios, y el caso continúa bajo análisis.
La denuncia de desaparición por parte de un familiar inmediato activa protocolos que prevén la recepción de datos sobre la última ubicación conocida, comunicaciones enviadas o recibidas, así como la verificación de actividades de la persona buscada.
En este caso, el hecho de que Lourdes mantenga actividad visible en redes sociales genera interrogantes: podría tratarse de un uso externo de sus perfiles o de que ella misma esté comunicándose mínimamente, pero sin dar señales directas a sus allegados.
Por su parte, la mención del nombre de García Gómez en el acta inicial de la denuncia añade una dimensión que el equipo de investigación deberá explorar.
El antecedente previo de violencia de género registrado contra él ajusta la lupa de los investigadores al vínculo entre ambas personas, ocupando un lugar relevante en el análisis de hipótesis que van desde una desaparición voluntaria hasta posibles situaciones de riesgo.
Lourdes Fernández ganó reconocimiento nacional como integrante de la banda pop Bandana, surgida del programa televisivo “Popstars” en los primeros años de la década del 2000.
Su trayectoria fue relevante en la escena musical argentina, y su presencia continúa siendo objeto de atención tanto en el ámbito del espectáculo como en los medios de seguimiento.
El contraste entre su visibilidad pública (a través de redes o anuncios relacionados con la banda) y la denuncia de desaparición familiar plantea un escenario complejo que exige claridad, seguimiento institucional y prudencia informativa.a
