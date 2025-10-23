Denuncia familiar

Desapareció la cantante Lourdes Fernández de Bandana: qué se sabe hasta ahora

La ex integrante del grupo Bandana es buscada tras una denuncia formal de desaparición presentada por su madre que afirma no haber tenido contacto desde el 4 de octubre. Mientras tanto, la artista mantiene actividad en sus redes sociales y la investigación policial sigue en curso.