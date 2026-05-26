Cómo y dónde verlo

Este martes se celebrarán los Premios Gardel 2026: una noche de música y sorpresas en el Teatro Coliseo

Con un repertorio variado y la presencia de público, esta nueva entrega celebra lo mejor de la música nacional. Organizada por la Cámara Argentina de la Música Grabada (CAPIF) se realizará el próximo 26 de mayo en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires.