Hay una convicción que atraviesa toda la obra de Milo J, y este hito en su carrera no hizo más que reafirmarla. En su Tiny Desk para NPR -la consagración informal a la que aspiran los artistas del mundo entero-, el argentino armó una mesa donde se sentaron, en clave de chacarera y de murga, las voces que vienen viajando hace décadas por el río de la canción popular latinoamericana.
Milo J: lanzó su Tiny Desk con NPR, con un santafesino en el escenario
A los 19 años, el artista argentino estrenó su Tiny Desk para NPR con un set que convierte el escritorio más visto de la música global en una mesa de mate, raíz y memoria junto a la murga uruguaya Agarrate Catalina, con el tatengue Leonardo “Oso” Gómez en la formación reducida.
El set abre con un tramo inédito -“Recordé” y una canción inédita, “Cuestiones”- y enseguida se mete en el corazón de La vida era más corta (2025), un punto de inflexión en su carrera: “Solifican12”, “Bajo de la piel”, “Niño” y “Luciérnagas”, su colaboración con Silvio Rodríguez. Un recorrido que, al igual que su último disco, trae el folclore, la nueva canción, la murga y la zamba al sonido del siglo XXI.
A su lado, Agarrate Catalina. Más que una colaboración, una conversación sostenida: la murga uruguaya -referente máximo del género- se volvió compañera estable en grabaciones, vivos y momentos clave de la obra de Milo J. En el Tiny Desk, esa sociedad creativa pone en evidencia algo más grande: el Río de la Plata como una sola corriente, donde la canción popular argentina y la murga uruguaya conversan sin necesidad de etiquetas.
Y una yapa para los santafesinos: Leonardo “Oso” Sosa, nacido en la capital provincial y sumado desde hace años a las filas de la murga, fue uno de los cinco elegidos para representar a la murga en versión reducida de cinco miembros, encabezada por el líder Yamandú Cardozo.
Memorabilia
El escritorio, esta vez, fue un pequeño altar. Un banderín del Club Deportivo Morón (equipo del que Milo J es hincha), el mate y el termo, el Martín Fierro, un pañuelo de las Abuelas de Plaza de Mayo, una muñequita de lana con la inscripción “Nunca Más”, la bandera argentina, una revista de Mercedes Sosa -cuya presencia y voz emociona en “Jangadero”-, un trofeo del gallo, una chapa de las Islas Malvinas y un vinilo de Horacio Guarany.
A ese conjunto se sumó un gesto cargado de sentido: el poncho que Soledad Pastorutti le entregó como legado en el Festival de Cosquín, el encuentro más emblemático del folclore argentino. No son adornos: son citas. Cada objeto declara una pertenencia -al barrio, a la historia, al cancionero, a la memoria- y le pone al set una capa que excede la música. Frente a la cámara más vista del periodismo musical contemporáneo, Milo eligió mostrar de qué Argentina viene y sobre eso le canta al mundo.
Herencia
“La vida era más corta”, el disco que vertebra la presentación, es la obra con la que Milo J confirmó que no es un fenómeno: es una voz del tiempo. Un álbum que profundiza heridas sociales y personales, expone las raíces folclóricas y las mitologías del pensamiento popular, y trae al primer plano del mainstream esa Argentina marrón y sus historias invisibilizadas. Zamba, chacarera y chamamé conviven con samba carioca, nueva canción chilena, salsa, coros de murga y aires norteños; cada instrumento -sintetizadores, guitarras, violín, bombo legüero, charango y piano- está incluido con precisión y cumple su rol.
Es una reunión que también trae la voz, la poesía y la potencia de Milo J habitado por una multitud de sonidos y testimonios. Es una reunión de noches, de leyendas, de guitarras, de pensamientos, de amigos, de miradas, de cicatrices, de carcajadas, de fastidio, de lo que ama, de lo que duele y de varias generaciones herederas de historias que nunca dejaron de hablar y de cantar. El artista argentino es un alma con música, con ecos de Santiago del Estero, madre de ciudades, y la generosidad de voces indispensables de América Latina. Lo agarra todo, lo amasa con su tierra, su amor, su barrio, su inquietud, su inteligencia, sus pesadillas y su compromiso.
En esa mesa larga se sientan también las almas que el disco convoca: Mercedes Sosa, Hamlet Lima Quintana, Violeta Parra, Canario Luna, Jaime Dávalos, Totó La Momposina, junto a contemporáneos como Trueno, Nicki Nicole, Yami Safdie, Paula Prieto, Radamel, Akriilla, Imbal Comedi, y referentes de otra generación como Silvio Rodríguez, Soledad, Cuti y Roberto Carabajal y la propia Agarrate Catalina. Una ronda de mate que dura un disco entero -y que ahora suena, también, en el escritorio de NPR.
El Tiny Desk no marca solamente un hito en su carrera: marca un gesto. El de un artista de 19 años que decide usar su lugar más visible para cantar el linaje. Para hacer aparecer, en el corazón de NPR, a una Argentina y a una América Latina que pocas veces llegan a esa cámara con semejante nivel y dignidad.
Créditos
Lautaro Fernández: dirección musical, guitarra, charango, tiple.
Santiago Alvarado: piano y melódica.
Martín Beckerman: percusión.
Daniel Moreno: guitarra.
Tamara Meschller: violín, flauta traversa, vientos andinos.
Agarrate Catalina: Martín Cardozo, Yamandú Cardozo, Eder Fructos, Carolina Gómez, Leonardo Gómez.