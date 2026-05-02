Cancionero latinoamericano y global

Milo J: lanzó su Tiny Desk con NPR, con un santafesino en el escenario

A los 19 años, el artista argentino estrenó su Tiny Desk para NPR con un set que convierte el escritorio más visto de la música global en una mesa de mate, raíz y memoria junto a la murga uruguaya Agarrate Catalina, con el tatengue Leonardo “Oso” Gómez en la formación reducida.