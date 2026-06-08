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Kylie Minogue mostró la intimidad de su paso por Argentina junto a Lali Espósito

La estrella australiana publicó videos exclusivos de los ensayos y los camarines del estadio Monumental, donde participó como invitada sorpresa en los dos conciertos de la artista argentina.

Lali y Kylie Minogue cantaron en River.Lali y Kylie Minogue cantaron en River.
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Tras presentarse como invitada en los dos conciertos de Lali Espósito en el estadio Monumental, la cantante australiana Kylie Minogue publicó material audiovisual sobre los ensayos y la preparación en los camarines.

Las artistas interpretaron de forma conjunta la canción “Can’t Get You Out Of My Head” y "Padam Padam". A través de sus redes sociales, Minogue difundió imágenes previas a las funciones, donde se las observa ensayando sobre la pasarela del escenario.

El origen del vínculo

"Cuando conocí a Lali por primera vez después de mi show en Buenos Aires en 2025, supe que esta conexión estaba predestinada", expresó la intérprete australiana en su cuenta de Instagram. Además, agregó: "Estas dos últimas noches en las que aparecí de sorpresa como invitada en el estadio de River fueron un sueño".

Por su parte, Espósito respondió a la publicación formal de la cantante internacional: "¡Dos noches inolvidables juntas! Todavía no lo puedo creer. Argentina te ama y yo te amo, Kylie, mi nueva hermana".

Preparación en camarines

El registro del detrás de escena incluyó la preparación estética de Minogue junto al equipo de trabajo de la cantante argentina antes de salir a escena, así como imágenes posteriores al cierre de los espectáculos en el club de Núñez.

Mirá tambiénLali Espósito palpita su debut en River: intimidad, mística y el misterio de los invitados para una noche histórica

La gestión para concretar la participación de la intérprete australiana se inició tras su última visita al país el año pasado, lo que derivó en las dos presentaciones conjuntas durante este fin de semana en el escenario de River Plate.

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