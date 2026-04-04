El estado del campo de juego del Monumental encendió una alarma en River en la antesala de un tramo decisivo del calendario. Después de los recitales de AC/DC, el césped exhibió zonas dañadas y un aspecto muy por debajo del habitual en un estadio que en pocas horas volverá a tener actividad oficial.
Preocupación en River: el césped del Monumental quedó muy dañado tras los shows de AC/DC
El campo de juego exhibe sectores deteriorados a días del duelo ante Belgrano. En el club trabajan contrarreloj para recuperar el terreno antes del debut en la Copa Sudamericana.
La preocupación creció porque el problema aparece justo antes de una serie de compromisos importantes. River recibirá a Belgrano el 5 de abril, debutará luego en la Copa Sudamericana y más adelante afrontará el Superclásico frente a Boca, también en el Monumental.
Cómo quedó el campo tras los shows
Las imágenes difundidas en las últimas horas mostraron sectores castigados, con pérdida de color, desgaste visible y una superficie despareja en distintos puntos del terreno. El deterioro se produjo tras los tres recitales que se realizaron en el estadio y dejó abierta la discusión sobre la recuperación contrarreloj del campo.
Entre los factores señalados alrededor del problema aparecen las lluvias de los últimos días, la humedad y el tiempo prolongado en que el césped permaneció cubierto durante el montaje y desarrollo de los espectáculos. Todo eso impactó sobre una superficie que ahora necesita trabajos intensivos para volver a condiciones competitivas.
La mirada puesta en la recuperación
En el club ya pusieron en marcha tareas para acelerar la recuperación del terreno. El objetivo es que River pueda recibir a Belgrano el domingo 5 de abril con un campo más estable y llegar en mejores condiciones a los compromisos siguientes, especialmente a los que tendrá como local durante abril.
La exigencia del calendario no da demasiado margen. Después del cruce con Belgrano, River viajará para su estreno en la Copa Sudamericana y luego tendrá por delante partidos ante Racing, Boca y Aldosivi, además de otros compromisos internacionales. El césped, por eso, pasó a ser un tema central dentro de la planificación inmediata.
Un debate que vuelve en Núñez
La situación también reavivó la discusión sobre el impacto de los recitales en un estadio que combina agenda deportiva y grandes shows musicales. En River ya se había destacado en otras ocasiones la resistencia del sistema híbrido del Monumental, pero el estado actual del campo volvió a poner esa convivencia bajo observación.
En ese contexto, la principal preocupación pasa por el tiempo. Con una seguidilla de partidos determinantes a la vuelta de la esquina, cada jornada de recuperación cuenta para intentar que el Monumental no llegue en desventaja a uno de los meses más exigentes del semestre.