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Mauro Icardi salió al cruce de los rumores de crisis con la China Suárez: “No hay nada”

El delantero del Galatasaray respondió con dureza a las versiones sobre una supuesta separación y una presunta infidelidad de Eugenia "La China" Suárez. También apuntó contra Yanina Latorre por la difusión de esas versiones.