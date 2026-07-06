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Mauro Icardi salió al cruce de los rumores de crisis con la China Suárez: “No hay nada”

El delantero del Galatasaray respondió con dureza a las versiones sobre una supuesta separación y una presunta infidelidad de Eugenia "La China" Suárez. También apuntó contra Yanina Latorre por la difusión de esas versiones.

Mauro Icardi utilizó sus redes sociales para rechazar los rumores sobre una crisis de parejaMauro Icardi utilizó sus redes sociales para rechazar los rumores sobre una crisis de pareja
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Mauro Icardi reaccionó con dureza a los rumores que en los últimos días instalaron una supuesta crisis con Eugenia "La China" Suárez. El futbolista utilizó sus redes sociales para desmentir las versiones y desafió públicamente a quienes aseguraban tener pruebas de una presunta infidelidad de la actriz.

Las especulaciones surgieron luego de que trascendiera que Suárez habría dejado la vivienda que comparte con el delantero para instalarse junto a sus hijos en otra propiedad. Sin embargo, ambos reaparecieron juntos y buscaron poner fin a las versiones.

Mauro Icardi salió al cruce de los rumores de crisis con la China Suárez: “No hay nada”Mauro Icardi salió al cruce de los rumores de crisis con la China Suárez: “No hay nada”

La respuesta de Icardi

A través de varias historias de Instagram, Icardi apuntó especialmente contra Yanina Latorre, quien había difundido la información sobre una supuesta crisis de pareja. El jugador cuestionó la falta de pruebas y utilizó un tono irónico para responder.

"Día lluvioso y... deseando que llegue el lunes para ver las pruebas, pero resulta que el finde abrimos el paraguas y al final no hay nada y cambiamos de tema?", escribió el delantero, acompañado por capturas de publicaciones de la panelista.

Además, lanzó otros mensajes con burlas y cuestionó que se hablara de fotografías y conversaciones que finalmente no fueron difundidas.

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El nombre que apareció en la polémica

En medio del intercambio, Yanina Latorre mencionó al piloto argentino Franco Deambrosi como supuesto tercero en discordia. El joven automovilista publicó un comunicado en sus redes sociales para referirse a la situación.

Sin confirmar ni desmentir los rumores, Deambrosi sostuvo que no todo merece una aclaración pública y aseguró que continuará concentrado en su carrera deportiva, sin profundizar sobre las versiones que circularon.

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La pareja volvió a mostrarse unida

Mientras continuaban las repercusiones, Icardi y la China Suárez compartieron publicaciones juntos, un gesto que fue interpretado como una respuesta a las versiones sobre un distanciamiento.

El futbolista insistió en que no existen pruebas que respalden las acusaciones y reiteró que las versiones difundidas durante los últimos días son falsas.

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