Escándalo total

Se filtraron explosivos chats de Wanda Nara contra Mauro Icardi y la "China" Suárez

La empresaria y conductora rompió el silencio a través de mensajes privados donde apuntó con dureza hacia el delantero y su actual pareja. Aseguró que "no cuidan su carrera" y criticó sus salidas nocturnas en medio de negociaciones clave.