El conflictivo triángulo amoroso y mediático que protagonizan Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia "China" Suárez sumó un capítulo de alto voltaje. En las últimas horas, salieron a la luz reveladores chats privados donde la actual conductora televisiva arremetió de forma directa contra el presente profesional del futbolista rosarino y apuntó sin filtros hacia el entorno que hoy lo rodea.
Se filtraron explosivos chats de Wanda Nara contra Mauro Icardi y la "China" Suárez
La empresaria y conductora rompió el silencio a través de mensajes privados donde apuntó con dureza hacia el delantero y su actual pareja. Aseguró que "no cuidan su carrera" y criticó sus salidas nocturnas en medio de negociaciones clave.
Las capturas de los mensajes fueron presentadas al aire en el programa El diario de Mariana (América TV) por el periodista Santiago Riva Roy. En dicha conversación, Wanda Nara expuso su tajante visión sobre el comportamiento nocturno de su exesposo, vinculándolo de forma directa con las complicaciones que experimenta para definir su futuro deportivo.
Durísimas críticas al comportamiento de Icardi
Uno de los fragmentos más contundentes que dejó en evidencia la mediática estuvo centrado en las recientes salidas del futbolista a un boliche junto a la modelo Ekaterina Ojeda, evento que desató la última gran polémica. "Ningún jugador que está sin club negociando se va de joda a boliches a tomar alcohol", sentenció de forma categórica la conductora en referencia a la sobreexposición pública del delantero.
Nara rechazó tajantemente cualquier intento de responsabilizarla por las dificultades o el estancamiento que sufre la carrera del futbolista. "Que no me culpen a mí", escribió con firmeza en los textos difundidos, marcando una clara distancia de las decisiones que el delantero toma actualmente en su ámbito personal y profesional.
"Ni él ni su novia cuidan la carrera de Mauro"
El ataque de Wanda Nara no se detuvo en el jugador, sino que escaló directo hacia la figura de la "China" Suárez, actual pareja de Icardi. Con extrema crudeza, la empresaria redactó: "Ni él ni su novia cuidan la carrera de Mauro".
Para respaldar sus declaraciones y trazar un paralelo con la época en la que ella misma se encargaba de representar los contratos de Icardi, recordó la rigurosidad con la que manejaban la exposición pública. "Jamás se lo vio conmigo en una discoteca en medio de una negociación", remarcó, para luego rematar con una frase categórica: "Y además jamás lo dejé sin club".
Exigencias económicas y la interna familiar en Turquía
Tras la difusión de las capturas de pantalla, el periodista Santiago Riva Roy aportó datos exclusivos sobre las internas que Nara le habría relatado detalladamente. Según esta versión, la "China" Suárez habría establecido un exigente acuerdo económico con el exdelantero del Galatasaray para mudar su vida a Estambul.
El pacto supuestamente estipula que el futbolista debe hacerse cargo por completo de los gastos de la actriz, de su madre, de la pareja de su madre y de dos niñeras, manteniendo así a un total de cinco personas en Turquía. Como contrapartida para lograr el traslado, la actriz habría decidido eximir a los padres de sus hijos de abonar la cuota alimentaria, a cambio de obtener los permisos legales necesarios para radicarse de forma definitiva en el exterior.