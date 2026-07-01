Apenas unos días después de su regreso al país, la aparente calma entre Mauro Icardi y Eugenia "China" Suárez voló por los aires. Una profunda crisis de pareja, desencadenada por el hallazgo de comprometedores mensajes de texto por parte de la actriz, derivó en una separación tajante. Según trascendió en las últimas horas, Suárez abandonó de manera imprevista la residencia familiar y se refugió en un exclusivo country bonaerense, sumiendo al futbolista en una profunda tristeza.
La China Suárez abandonó a Mauro Icardi tras descubrir nuevos mensajes comprometedores
La actriz armó un bolso y dejó la mansión que compartían en Nordelta para instalarse sola con sus hijos menores. La trama secreta detrás de la reconciliación frustrada.
La mudanza express al barrio San Jorge
La encargada de revelar los detalles de la ruptura fue la periodista Yanina Latorre durante la emisión del programa de espectáculos SQP (América TV). De acuerdo con su testimonio, la determinación de la ex Casi Ángeles ocurrió hace cuatro jornadas, tras una fuerte y definitiva discusión en el hogar conyugal de Tigre, popularmente bautizado como la "casa de los sueños".
"Hace cuatro días la China Suárez abandonó la 'casa de los sueños'. No se llevó la ropa; se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro, y se fue a instalar a San Jorge", precisó la conductora del ciclo.
La propiedad en cuestión es una lujosa residencia que la actriz adquirió el año pasado por una cifra cercana al millón cien mil dólares. Los reportes del vecindario indican que Suárez busca tranquilidad absoluta en esta nueva etapa, mostrándose muy cordial y llevando una rutina simple: sale a caminar, pasea a su mascota y comparte los almuerzos diarios con sus hijos en el club house del complejo residencial.
El detonante: chats paralelos e intermediarios
La fragilidad en el vínculo venía arrastrándose desde un confuso y escandaloso episodio ocurrido hace menos de dos semanas en el boliche Tequila, ubicado en la Costanera porteña. En aquella oportunidad, un tenso cruce que involucró a los esposos y a la joven mediática Eckaterina "Eka" Ojeda —recientemente fichada como modelo por Wanda Nara— encendió las alarmas de la convivencia.
Sin embargo, el quiebre no lo provocó lo sucedido en la discoteca, sino lo que vino después. La China Suárez descubrió que el delantero del Galatasaray continuaba intentando acercarse a Ojeda a espaldas suyas. Icardi habría utilizado a un amigo en común, identificado como "Nico", para que hiciera de puente y le entregara su número telefónico personal a la modelo con la intención de iniciar una conversación privada. El hallazgo de esa triangulación colmó la paciencia de la artista.
Tristeza, intentos de reconciliación y un Icardi en solitario
La partida en bloque que siempre caracterizó a la pareja llegó a su fin, algo que quedó evidenciado en filmaciones recientes donde se observa al deportista caminando en completa soledad junto a sus hijas por un centro comercial de Nordelta.
Fuentes cercanas afirman que el futbolista acarrearía un presente complejo que combina este revés amoroso con incertidumbres laborales y sus históricos frentes judiciales con su exesposa. Ante este panorama, Icardi intentó persuadir a Suárez visitándola en su refugio del barrio San Jorge para pedirle una nueva oportunidad, pero la negativa de la actriz fue rotunda, dejándolo inmerso en un cuadro de profunda aflicción.