Arden las redes

Quién es Ekaterina Ojeda, la mujer que desató la polémica con la China Suárez por Icardi

La joven habló por primera vez tras el episodio que protagonizó junto a Mauro Icardi y la China Suárez en un boliche porteño. Reveló detalles del encuentro y contó qué le dijo el futbolista.