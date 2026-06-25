La polémica que involucra a Mauro Icardi, Eugenia “la China” Suárez y la modelo Ekaterina Ojeda sumó un nuevo capítulo. Luego de varios días de especulaciones, la joven decidió contar públicamente su versión de los hechos y reveló detalles inéditos de la noche que compartió con la pareja en un reconocido boliche de la Costanera porteña.
Quién es Ekaterina Ojeda, la mujer que desató la polémica con la China Suárez por Icardi
La joven habló por primera vez tras el episodio que protagonizó junto a Mauro Icardi y la China Suárez en un boliche porteño. Reveló detalles del encuentro y contó qué le dijo el futbolista.
En una entrevista televisiva, Ojeda aseguró que el episodio ocurrió cuando ella y sus amigas ya estaban preparándose para abandonar el lugar. Según relató, en ese momento la actriz se había ausentado brevemente del sector VIP y fue allí cuando el delantero se acercó a conversar con ella.
De acuerdo con su testimonio, Icardi inició el contacto con una pregunta sencilla: “¿Te puedo saludar?”. La joven aceptó el gesto pensando que se trataba de una despedida cordial. Sin embargo, sostuvo que el futbolista intentó acercarse de una manera más íntima y que ella evitó la situación.
Qué le dijo Mauro Icardi
Durante la entrevista, Ojeda también se refirió a los comentarios que habría recibido por parte del jugador del Galatasaray. Aunque evitó profundizar demasiado, reconoció que el futbolista le hizo elogios sobre su apariencia física durante la noche.
La revelación más llamativa llegó cuando fue consultada sobre la posibilidad de un nuevo encuentro. Allí confirmó que Icardi mostró interés en volver a verla.
“Me preguntó si íbamos a volver a coincidir o si quizás nos íbamos a volver a ver en ese lugar”, relató la joven, una frase que rápidamente generó repercusiones en los programas de espectáculos y en las redes sociales.
Ojeda, sin embargo, negó otras versiones que circularon en los últimos días acerca de supuestas propuestas más directas por parte del futbolista.
La reacción de la China Suárez
El episodio habría provocado un fuerte malestar en la actriz, que según distintos testimonios advirtió el acercamiento entre ambos mientras se encontraban en el sector VIP del local nocturno.
La propia Ojeda aseguró que notó a la China Suárez visiblemente enojada durante la noche, aunque aclaró que desconoce si ese enojo estaba dirigido específicamente hacia ella o hacia Icardi. “Quizás con él”, deslizó.
Mientras tanto, el llamado “Wandagate” continúa sumando capítulos y protagonistas. Aunque ninguno de los involucrados realizó declaraciones conjuntas sobre lo sucedido, las versiones cruzadas mantienen el tema entre los más comentados del mundo del espectáculo argentino.
Por ahora, la palabra de Ekaterina Ojeda aporta una nueva mirada sobre una historia que volvió a colocar a Mauro Icardi y a la China Suárez en el centro de la escena mediática.