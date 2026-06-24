Peluches, empujones y reclamos

Revelaron cómo fue la escandalosa pelea de la China Suárez en un boliche

Salieron a la luz detalles explosivos sobre el altercado que protagonizó la actriz en el VIP de Tequila. Una testigo describió la fuerte reacción que tuvo al descubrir al futbolista en una situación comprometedora con una joven del lugar.