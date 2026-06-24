El polémico episodio que protagonizaron la China Suárez y Mauro Icardi en el exclusivo boliche Tequila, en la Costanera Norte de Buenos Aires, sumó detalles explosivos que esclarecen cómo se originó el conflicto.
Revelaron cómo fue la escandalosa pelea de la China Suárez en un boliche
Salieron a la luz detalles explosivos sobre el altercado que protagonizó la actriz en el VIP de Tequila. Una testigo describió la fuerte reacción que tuvo al descubrir al futbolista en una situación comprometedora con una joven del lugar.
A través de la pantalla de LAM, se dio a conocer el relato detallado de una testigo presencial que se encontraba en el sector VIP del establecimiento la noche en que la actriz terminó a los empujones con una joven identificada como Ekaterina "Eka" Ojeda.
La velada comenzó con una cena en el restaurante Gardiner y continuó en la discoteca, donde la pareja ingresó directo al sector más reservado. En ese mismo espacio se encontraba Ojeda por razones estrictamente laborales, ya que se desempeña como relacionista pública del lugar.
El futbolista estaba acompañado por dos amigos y, debido a que la China se movía de manera independiente dentro del VIP, muchos de los presentes asumieron inicialmente que el delantero se encontraba solo.
La furiosa reacción de la actriz
Los testimonios leídos en el programa de espectáculos indicaron que Icardi miró con insistencia y sonrió a la joven desde el comienzo de la noche. La tensión máxima se desató cuando el lugar comenzó a llenarse de gente y el espacio se volvió más estrecho.
En un momento en que la China Suárez se dio vuelta hacia la mesa para tomar un trago, el jugador aprovechó la distracción: "Icardi se le tira a Eka para robarle un pico", detalló la testigo en el mensaje difundido a la prensa.
Al advertir la secuencia, la reacción de la actriz fue inmediata y sumamente agresiva. De acuerdo con el relato de la fuente, la China comenzó a increpar a la relacionista pública "de arriba a abajo", exigió a los gritos que la expulsaran del boliche y la situación escaló a los empujones y tironeos directos.
Aunque las jóvenes agredidas intentaron retirarse de inmediato, los amigos del futbolista les pidieron reiteradamente que se quedaran para calmar las aguas.
Una versión previa del mismo altercado sugería incluso que la intérprete la había tomado del cabello desde atrás, aunque los testigos coincidieron en eximir de culpa a la joven agredida, remarcando que fue el deportista quien propició la situación y "le dio cabida" desde el principio.
Antes del estallido, la China ya había notado el juego de miradas, motivo por el cual se había fotografiado minutos antes besando de forma sugerente a su pareja como una forma de marcar territorio.
Un ambiente blindado
El hecho de que no existan registros visuales del escándalo responde a las estrictas políticas de privacidad del boliche Tequila, un espacio frecuentado por celebridades que se encuentra prácticamente blindado contra las cámaras de los teléfonos móviles.
El contexto de luces bajas y la prohibición implícita de tomar fotografías permitieron que los protagonistas permanecieran en el interior del local hasta casi las seis de la mañana, a pesar del fuerte altercado.
Este nuevo escándalo rodea a la pareja en un momento de altísima exposición pública y mediática. La permanencia del jugador de fútbol en la Ciudad de Buenos Aires coincide con el cumplimiento del régimen de visitas acordado con su expareja, Wanda Nara, por las hijas que tienen en común, lo que vuelve a colocar cada salida nocturna bajo la lupa de la opinión pública.