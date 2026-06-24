"Sería una solución para todos"

Wanda Nara reveló que ofreció a Mauro Icardi a River

La empresaria confirmó que se contactó con el presidente de la entidad de Núñez, Stefano Di Carlo, para evaluar una posible incorporación. No obstante, desde la dirigencia "millonaria" y el entorno del delantero desestimaron la existencia de gestiones formales.