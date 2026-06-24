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"Sería una solución para todos"

Wanda Nara reveló que ofreció a Mauro Icardi a River

La empresaria confirmó que se contactó con el presidente de la entidad de Núñez, Stefano Di Carlo, para evaluar una posible incorporación. No obstante, desde la dirigencia "millonaria" y el entorno del delantero desestimaron la existencia de gestiones formales.

Wanda habló de una posible llegada de Mauro Icardi al club de Núñez. Foto: Reuters.Wanda habló de una posible llegada de Mauro Icardi al club de Núñez. Foto: Reuters.
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La empresaria, Wanda Nara, reveló que llamó al presidente de River, Stefano Di Carlo, para consultar por una posible llegada de Mauro Icardi al club de Núñez, en medio de los rumores que vincularon al delantero con el fútbol argentino.

El futuro de Icardi continúa abierto, ya que su contrato con Galatasaray vence en junio de 2027 y, si no renueva, en seis meses podría empezar a negociar con cualquier club en condición de jugador libre.

La obtención del Martín Fierro por parte de Wanda Nara se convirtió rápidamente en uno de los temas centralesWanda Nara reveló que ofreció a Mauro Icardi a River.

En ese contexto, Wanda, quien fue representante del delantero durante varios años, contó que mantuvo una comunicación con Di Carlo y que aprovechó esa charla para poner sobre la mesa el nombre del atacante.

“Hablé con el presidente por otros temas también laborales, y le hice esta consulta porque sería una solución para todos”, expresó Nara en diálogo con América TV.

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Luego, la empresaria agregó: “Dije: ‘¿Puedo hacer algo para colaborar para que Mauro venga a River? Porque se solucionarían un montón de problemas’. Me dijeron que no”.

La revelación generó repercusión porque contrasta con la postura pública que había marcado el propio Di Carlo, quien días atrás había intentado bajarle el tono a los rumores sobre el ex delantero de Inter y PSG.

“No es un nombre sobre el que hayamos conversado”, había asegurado el presidente de River al ser consultado por la posibilidad de incorporar a Icardi en el próximo mercado de pases.

Icardi falló dos penales seguidos en Galatasaray y sorprendió con su reacciónEl contrato de Icardi con Galatasaray vence en junio de 2027.

La postura del entorno del futbolista también fue tajante. Su agente actual, Elio Letterio Pino, negó que hayan existido conversaciones formales con River, Racing o Newell’s y descartó, por ahora, una vuelta del delantero al fútbol argentino.

“Nunca hemos hablado con nadie. En cualquier caso, Mauro no está interesado en jugar en Argentina”, sostuvo el representante a comienzos de junio.

Pino, además, pidió terminar con las versiones alrededor del futuro del atacante: “Con todo el respeto que merecen los clubes, no es una opción que nos interese. Espero que este circo mediático termine”.

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