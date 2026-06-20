Después de semanas atravesadas por rumores, especulaciones y versiones cruzadas sobre su futuro profesional, Mauro Icardi comenzó a perfilar una definición que impacta tanto en su carrera como en su vida personal junto a la China Suárez.
Mauro Icardi definió su futuro: la pista que confirma dónde seguirá su carrera
Una publicación en redes sociales y nuevas versiones sobre el mercado de pases aportaron indicios clave sobre el destino del delantero argentino, en medio de rumores que lo vinculaban con distintos clubes.
El delantero argentino estuvo en el centro de la escena del mercado de pases, con versiones que lo vinculaban a River Plate aunque una reciente publicación en redes sociales cambió el foco de la discusión.
En las últimas horas, Lucas Torreira, compañero de Icardi en el Galatasaray, compartió una imagen en la que ambos aparecen cenando en Buenos Aires. El posteo estuvo acompañado por un mensaje breve pero contundente: “Se queda”, junto a corazones en los colores del club turco. La publicación se viralizó rápidamente y fue interpretada por hinchas como una señal de continuidad en el equipo.
Una señal en medio de la incertidumbre
El contrato de Icardi con Galatasaray finaliza el 30 de junio y, hasta el momento, no se confirmó una renovación oficial. Esa situación alimentó versiones sobre posibles negociaciones estancadas y alternativas de salida del club.
En ese contexto, el mensaje difundido por Torreira tomó mayor relevancia, ya que apareció en medio de un escenario de incertidumbre que venía creciendo en las últimas semanas tanto en medios argentinos como turcos.
River Plate y rumores descartados
El nombre de Icardi también fue vinculado a River Plate, aunque desde el entorno del jugador y desde la dirigencia del club de Núñez descartaron avances o negociaciones formales.
Las autoridades del club señalaron que el delantero no forma parte de las prioridades actuales del mercado, lo que redujo la intensidad de las versiones sobre una posible llegada al fútbol argentino.
Ofertas en el exterior
En paralelo, el atacante también recibió propuestas desde otros mercados. Una de las más importantes provino del Kashima Antlers de Japón, con una oferta cercana a los tres millones de dólares por temporada.
El interés del club asiático cobró notoriedad luego de la reciente visita del jugador a Japón junto a la China Suárez, aunque finalmente esa posibilidad no avanzó, según trascendió en su entorno.