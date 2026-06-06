Mauro Icardi pasará 21 días con sus hijas por disposición judicial: el gesto de Wanda Nara

Wanda Nara aprovechó los últimos días junto a sus hijas antes de que comiencen una estadía de tres semanas con Mauro Icardi y organizó una salida familiar en plena calle Corrientes. La empresaria asistió junto a sus seres queridos a una función de Annie, el musical protagonizado por Lizy Tagliani.
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La empresaria aprovechó las últimas horas junto a las niñas con una salida familiar al teatro antes de permanecer varias semanas alejada de ellas y mostró todo en sus redes sociales.
La salida ocurrió en un contexto especial para la mediática, ya que será la última actividad compartida con las niñas antes de que pasen varios días junto a su padre.
La salida familiar
Acompañada por sus padres, sus sobrinos, Martín Migueles y los hijos que tuvo con Maxi López, Wanda disfrutó de una noche de teatro en el Teatro Broadway.
Durante la velada, la empresaria posó para distintas fotografías junto a su familia y se mostró relajada en medio de un presente atravesado por la organización familiar vinculada al cuidado de sus hijas.
La estadía de las niñas con Icardi
Según trascendió, Mauro Icardi estará a cargo de las menores durante 21 días antes de regresar a Turquía junto a la China Suárez. En ese período, el futbolista deberá ocuparse de las actividades diarias de las niñas, incluyendo la asistencia al colegio, los deportes y las terapias.
La estadía marcará un tiempo prolongado de convivencia entre el delantero y sus hijas, mientras Wanda permanecerá separada de ellas durante varias semanas.
La reacción de Wanda
La conductora quedó fascinada con la puesta en escena de Annie y se mostró muy cercana con Lizy Tagliani, a quien aplaudió de pie al finalizar la función.
Además, durante la noche recibió el cariño del público presente: varias personas se acercaron para saludarla, pedirle fotografías y compartir algunos minutos con ella en el teatro.