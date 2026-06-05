¿Escena real o truco digital?

La polémico beso de Wanda Nara y Maxi López desata el debate sobre la Inteligencia Artificial

El esperado reencuentro de los exesposos en la serie vertical "Triángulo amoroso" generó una oleada de teorías en redes sociales. El misterio detrás de la tecnología aplicada para evitar la incomodidad de los actores en el set de filmación.