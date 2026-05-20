La entrega de los premios Martín Fierro 2026 dejó varios momentos comentados, pero uno de los más debatidos fue el reconocimiento a Wanda Nara como mejor conductora femenina.
Wanda Nara respondió a las críticas por su Martín Fierro y defendió su premio como conductora
La empresaria y conductora habló luego de la polémica que generó su consagración en los Martín Fierro 2026. Respondió a los cuestionamientos sobre su rol en televisión y evitó confrontar con otras figuras del medio.
La decisión de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) provocó reacciones dentro y fuera de la ceremonia, especialmente porque compartía terna con figuras de amplia trayectoria en la televisión argentina.
Tras la gala realizada en el Hotel Hilton de Buenos Aires, Wanda habló públicamente sobre las críticas y buscó bajarle el tono a la polémica. La empresaria y conductora sostuvo que entiende las repercusiones que generan los premios televisivos y aseguró que no tiene intención de entrar en enfrentamientos con colegas o espectadores.
Un premio que generó debate en la televisión
La obtención del Martín Fierro por parte de Wanda Nara se convirtió rápidamente en uno de los temas centrales posteriores a la ceremonia. En redes sociales y programas de espectáculos aparecieron cuestionamientos vinculados a su experiencia en conducción y al criterio utilizado por APTRA para definir a la ganadora.
La categoría incluía a conductoras con extensa carrera en televisión abierta, entre ellas, y, lo que amplificó el debate luego de que se anunciara el nombre de Wanda como ganadora.
Entre las voces críticas apareció, quien cuestionó públicamente la elección durante la transmisión y en redes sociales. También circularon videos y comentarios sobre las reacciones de algunas figuras presentes en el salón al momento de la premiación.
En ese contexto, Wanda fue abordada por periodistas a la salida del hotel donde se hospedó tras la ceremonia. Allí se refirió por primera vez al revuelo generado por el premio y respondió a quienes cuestionaron su trabajo como conductora.
“Cada uno que piense lo que quiera”, expresó ante las cámaras, y agregó que considera que parte del atractivo de los Martín Fierro está justamente en las discusiones y repercusiones que se generan después de cada edición.
La conductora también intentó mostrarse conciliadora con las integrantes de la terna y aseguró que recibió mensajes privados de afecto por parte de varias colegas nominadas. “Las adoro a todas”, señaló durante el intercambio con la prensa.
La exposición mediática y el vínculo con las críticas
La relación de Wanda Nara con la exposición pública no es nueva. Desde hace años, la empresaria ocupa un lugar central en programas de entretenimiento, redes sociales y medios vinculados al espectáculo. Su vida personal, sus proyectos laborales y sus apariciones televisivas suelen generar repercusiones permanentes.
En esta ocasión, las críticas estuvieron enfocadas especialmente en su desempeño como conductora televisiva. Algunos usuarios y periodistas cuestionaron que gran parte de sus participaciones en pantalla se construyen a partir de segmentos grabados y ediciones posteriores, en comparación con otras figuras acostumbradas a la conducción en vivo.
Consultada específicamente sobre esos cuestionamientos, Wanda evitó profundizar la discusión y optó por una respuesta moderada. “No tengo nada malo para decir”, sostuvo, antes de remarcar que intenta aprender tanto de las personas que admira como de quienes no coinciden con ella.
La gala de los Martín Fierro también volvió a colocar a Wanda en el centro de la conversación mediática por otros episodios vinculados a la ceremonia. Durante la alfombra roja llamó la atención por registrar imágenes con una cámara personal para documentar el detrás de escena del evento, algo que ella misma explicó como un recuerdo íntimo de la noche.
Además, distintos portales y programas dedicaron espacio a su vestuario y al look elegido para su hija menor durante la ceremonia, otro aspecto que generó comentarios y repercusiones en redes sociales.
Más allá de las opiniones divididas, la consagración de Wanda Nara volvió a mostrar el peso que tiene su figura dentro del universo mediático argentino. Su presencia continúa generando altos niveles de atención pública y mantiene capacidad para instalar temas de conversación tanto en televisión como en plataformas digitales.
Mientras continúan las repercusiones por la entrega de los Martín Fierro 2026, la empresaria eligió responder sin confrontaciones directas y enfocarse en relativizar las críticas.