La ceremonia de los Premios Martín Fierro 2026 dejó una extensa lista de ganadores, homenajes y reconocimientos a la televisión argentina, pero uno de los momentos que más repercusión generó fuera de la premiación fue el protagonizado por las actrices Nancy Dupláa y Carla Peterson.
Nancy Dupláa y Carla Peterson a los besos en los Martín Fierro 2026
El gesto entre las actrices durante la ceremonia de los Premios Martín Fierro se convirtió en uno de los momentos más compartidos de la noche. El video circuló rápidamente en redes sociales.
Durante un festejo en plena gala organizada por APTRA, ambas se abrazaron y se dieron un beso frente a las cámaras, una escena que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.
El episodio ocurrió en una de las mesas del salón principal del Hotel Hilton de Puerto Madero, mientras se desarrollaba la transmisión televisiva de la entrega.
En el video difundido en la red social X puede verse a las actrices compartiendo un momento distendido y de celebración junto a otras figuras presentes en la ceremonia.
Las imágenes fueron registradas en medio del clima festivo de la noche y rápidamente comenzaron a circular entre usuarios, cuentas de espectáculos y perfiles dedicados a seguir la gala minuto a minuto.
El video que se volvió tendencia
La secuencia difundida en redes sociales muestra a Nancy Dupláa y Carla Peterson abrazándose y besándose mientras sonríen y celebran junto a otros invitados. El gesto fue acompañado por aplausos, risas y expresiones de complicidad alrededor de la mesa.
En pocas horas, el fragmento acumuló miles de reproducciones, comentarios y compartidos en distintas plataformas.
Muchos usuarios destacaron el clima relajado y de compañerismo que mostró la escena, mientras otros señalaron que fue uno de los momentos más espontáneos y comentados de toda la ceremonia.
El episodio ocurrió en una gala que este año tuvo una fuerte presencia digital y una gran circulación de contenidos virales vinculados a la transmisión televisiva.
Como sucede cada vez más en este tipo de eventos, gran parte del impacto mediático no estuvo solamente en los premios entregados, sino también en los momentos espontáneos registrados por cámaras de televisión y teléfonos celulares.
La viralización del beso entre Dupláa y Peterson terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados asociados a la ceremonia organizada por APTRA.
Una gala atravesada por las redes socialese
La edición 2026 de los Martín Fierro volvió a mostrar cómo las redes sociales modificaron la manera de consumir televisión y espectáculos en vivo. Durante toda la noche, miles de usuarios siguieron la ceremonia mientras comentaban escenas, looks, discursos y reacciones en tiempo real.
En ese contexto, los videos breves y los momentos espontáneos adquirieron gran protagonismo digital.