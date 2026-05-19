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Martín Fierro de Oro para Guido Kaczka: el premio más esperado de la televisión

La ceremonia reconoció a las figuras y programas más destacados de la televisión argentina, con una noche cargada de emoción, homenajes y premiaciones que consagraron a varias producciones y conductores.

La ceremonia distinguió a las figuras, programas y producciones más destacadas de la televisión.La ceremonia distinguió a las figuras, programas y producciones más destacadas de la televisión.
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La televisión argentina celebró una nueva edición de los Martín Fierro con una gala cargada de emoción, reconocimientos y figuras destacadas de la pantalla chica. La ceremonia fue conducida por Santiago del Moro y reunió a más de 600 invitados entre conductores, periodistas, actores y productores.

El momento más esperado de la noche llegó sobre el final, cuando se anunció el Martín Fierro de Oro. El gran ganador fue Guido Kaczka, quien recibió el máximo reconocimiento por su extensa trayectoria y su labor al frente de Buenas Noches Familia.

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“La tele es mi vida, encontré una forma de vida desde muy chiquito”, expresó emocionado al subir al escenario, luego de recibir una ovación de colegas y figuras del espectáculo.

El gran ganador de la noche

El conductor de El Trece se quedó con el premio más importante de la ceremonia, coronando una trayectoria de décadas en televisión.

Además, Buenas Noches Familia también obtuvo el premio a Mejor programa de entretenimientos, consolidando el gran presente profesional de Kaczka.

Guido Kaczka celebró una de las noches más importantes de su carrera.Guido Kaczka celebró una de las noches más importantes de su carrera.

Los programas más premiados

Entre las producciones destacadas, Telefe volvió a posicionarse como una de las señales más ganadoras de la noche gracias a títulos como MasterChef Celebrity, La Peña de Morfi, Telefe Noticias y La Voz Argentina.

Por su parte, América TV tuvo una fuerte presencia con premios para LAM, Polémica en el Bar y varias figuras periodísticas.

En ficción, el reconocimiento quedó para Tafí Viejo, verdor sin tiempo de El Nueve, mientras que La Voz Ausente se impuso en rubros actorales y de guion.

Wanda Nara fue reconocida por su labor en conducción femenina por MasterChef Celebrity.Wanda Nara fue reconocida por su labor en conducción femenina por MasterChef Celebrity.

Todos los ganadores

Ficción

  • Tafí viejo, verdor sin tiempo

Periodístico

  • Opinión pública

Humorístico/Actualidad

  • Polémica en el bar

Deportivo

  • ACTC – TV Pública

Futbolístico

  • Mundial de Clubes – Telefe

Noticiero diurno

  • Telenueve al mediodía – El Nueve

Noticiero nocturno

  • Telefe Noticias

Interés general

  • LAM

Musical

  • La Peña de Morfi

Magazine

  • Cortá por Lozano

Cultural/Educativo

  • Tierras – Telefe

Entretenimientos

  • Buenas Noches Familia – El Trece

Reality

  • MasterChef Celebrity

Gastronomía

  • Ariel en su Salsa – Telefe

Viajes/Turismo

  • Por el mundo – Telefe

Programa de servicios

  • ADN Buena Salud – TV Pública
  • Aire de Campo – TV Pública

Jurados

  • Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui por MasterChef Celebrity

Branded Content

  • Intuiciones by Bplay

Las figuras premiadas

Conducción femenina

  • Wanda Nara

Conducción masculina

  • Guido Kaczka

Labor periodística femenina

  • Mirtha Legrand

Labor periodística masculina

  • Rolando Graña

Cronista/Movilero

  • Alejandro Guatti

Panelista femenina

  • Analía Franchín

Panelista masculino

  • Luis Bremer

Mejor actor

  • Luciano Cáceres

Mejor actriz

  • Gimena Accardi

Revelación

  • Ian Lucas

Labor humorística

  • Agustín Aristarán

Autor/Guionista

  • Equipo de La voz ausente

Director

  • Eduardo Pinto

Director de no ficción

  • Claudio Cuscuela

Producción integral

  • La Voz Argentina
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