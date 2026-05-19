La televisión argentina celebró una nueva edición de los Martín Fierro con una gala cargada de emoción, reconocimientos y figuras destacadas de la pantalla chica. La ceremonia fue conducida por Santiago del Moro y reunió a más de 600 invitados entre conductores, periodistas, actores y productores.
Martín Fierro de Oro para Guido Kaczka: el premio más esperado de la televisión
La ceremonia reconoció a las figuras y programas más destacados de la televisión argentina, con una noche cargada de emoción, homenajes y premiaciones que consagraron a varias producciones y conductores.
El momento más esperado de la noche llegó sobre el final, cuando se anunció el Martín Fierro de Oro. El gran ganador fue Guido Kaczka, quien recibió el máximo reconocimiento por su extensa trayectoria y su labor al frente de Buenas Noches Familia.
“La tele es mi vida, encontré una forma de vida desde muy chiquito”, expresó emocionado al subir al escenario, luego de recibir una ovación de colegas y figuras del espectáculo.
El gran ganador de la noche
El conductor de El Trece se quedó con el premio más importante de la ceremonia, coronando una trayectoria de décadas en televisión.
Además, Buenas Noches Familia también obtuvo el premio a Mejor programa de entretenimientos, consolidando el gran presente profesional de Kaczka.
Los programas más premiados
Entre las producciones destacadas, Telefe volvió a posicionarse como una de las señales más ganadoras de la noche gracias a títulos como MasterChef Celebrity, La Peña de Morfi, Telefe Noticias y La Voz Argentina.
Por su parte, América TV tuvo una fuerte presencia con premios para LAM, Polémica en el Bar y varias figuras periodísticas.
En ficción, el reconocimiento quedó para Tafí Viejo, verdor sin tiempo de El Nueve, mientras que La Voz Ausente se impuso en rubros actorales y de guion.
Todos los ganadores
Ficción
- Tafí viejo, verdor sin tiempo
Periodístico
- Opinión pública
Humorístico/Actualidad
- Polémica en el bar
Deportivo
- ACTC – TV Pública
Futbolístico
- Mundial de Clubes – Telefe
Noticiero diurno
- Telenueve al mediodía – El Nueve
Noticiero nocturno
- Telefe Noticias
Interés general
- LAM
Musical
- La Peña de Morfi
Magazine
- Cortá por Lozano
Cultural/Educativo
- Tierras – Telefe
Entretenimientos
- Buenas Noches Familia – El Trece
Reality
- MasterChef Celebrity
Gastronomía
- Ariel en su Salsa – Telefe
Viajes/Turismo
- Por el mundo – Telefe
Programa de servicios
- ADN Buena Salud – TV Pública
- Aire de Campo – TV Pública
Jurados
- Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui por MasterChef Celebrity
Branded Content
- Intuiciones by Bplay
Las figuras premiadas
Conducción femenina
- Wanda Nara
Conducción masculina
- Guido Kaczka
Labor periodística femenina
- Mirtha Legrand
Labor periodística masculina
- Rolando Graña
Cronista/Movilero
- Alejandro Guatti
Panelista femenina
- Analía Franchín
Panelista masculino
- Luis Bremer
Mejor actor
- Luciano Cáceres
Mejor actriz
- Gimena Accardi
Revelación
- Ian Lucas
Labor humorística
- Agustín Aristarán
Autor/Guionista
- Equipo de La voz ausente
Director
- Eduardo Pinto
Director de no ficción
- Claudio Cuscuela
Producción integral
- La Voz Argentina