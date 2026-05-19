La ceremonia de los premios de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) se realizó este lunes por la noche en el Hotel Hilton y otorgó galardones a las ternas más destacadas de la televisión nacional abierta.
Premios Martín Fierro de Televisión 2026: todos los ganadores y homenajes
La ceremonia de los premios otorgados por APTRA destacó la trayectoria de figuras icónicas y el compromiso del medio en tiempos de cambios sociales y políticos.
Se trata de 32 categorías que buscaban destacar los trabajos de cada integrante de los distintos canales de aire y la ceremonia se encuentraba a cargo del conductor Santiago del Moro, en la transmisión de Telefe en sus distintos formatos.
La celebración se llevó adelante con los famosos divididos en 66 mesas y el menú incluyó tres pasos: una entrada de chutney de mandarina, gominolas de zanahoria y crema de ajo blanco y un compacto de queso cremoso de coliflor y hongos; el plato principal con lomo de novillo en camisa de panceta casera y guarnición; y el postre un cremoso de chocolate con confitura de frutillas y frambuesas.
Tras un emotivo clip inicial, Santiago del Moro presentó la edición número 54 y señaló: "El premio que todos quieren y todos critican". Luego saludó a Mirtha Legrand y los presentes la alavaron de pie al grito de "Mirtha, Mirtha".
Seguido, ingresó Luis Ventura, presidente de APTRA.
"Esta no es la fiesta de APTRA ni de la industria sino de ustedes. Tenemos distintos intereses, pero lo importante es la que la televisión late a través de 55 años y de distintos gobiernos, incluso de la censura. En un momento difícil para la sociedad cuando hay que seguir en la lucha en un medio que aún nos da laburo, aunque muchos hoy no puedan decir lo mismo y para ellos, mi abrigo", dijo.
El emocionante homenaje a Enrique Macaya Márquez en los Martín Fierro: “Espero que me recuerden con cariño”https://t.co/iZykGYftEl— telefe (@telefe) May 19, 2026
"Es un Martín Fierro muy poblado y disputado. No quiero irme sin dejar el agradecimiento a cada uno de los presentes. Algunos premios cuentan con piedras preciosas. Quiero distinguir a la señora que luchó con una bronquitis y, a pesar de todas las contrariedades, me llamó y siempre estuvo. Un aplauso a la señora Mirtha Legrand que es la madrina de APTRA", agregó.
Homenajes
El primer homenaje fue dedicado a América Televisión. El tape inició con la imágen de Tato Bores, Mirtha Legrand, CQC, Gerardo Sofovich, Pamela David, Marcelo Tinelli; hasta los programas más conocidos de la actualidad con Sergio Lapegue, Ángel de Brito y más figuras.
El recorrido por las seis décadas demostró un panorama político a lo largo de la historia así como a Mario Pergolini en conversación con un presidente de turno, Jorge Lanata en una fuerte denuncia Polícia, entrevistas a Javier Milei y otros mandatarios
El humor de parte de cómicos, el drama a través de novelas, realities y gran cantidad de premios otorgados junto a los diversos logos que recorrió el canal de aire.
El directivo del medio Daniel Vila recibió el galardón y señaló: "Gracias a Luis Ventura y a APTRA. Lo recibo en nombre de todo el directorio. Esto que vimos en este emocionante documental es casi la historia de la televisión. Pasé la mitad de mi vida en este canal. Casi todas las grandes figuras de la televisión pasaron por ahí"
"Hace más de 20 años tomamos la decisión de hacer vivos y eso forjó a gran cantidad de profesionales, por eso es una escuela. Hoy parece fácil, pero años atrás, no. Siempre hicimos periodismo y hoy no dejamos de hacerlo".
"La sociedad está crispada y enojada, con motivos, pero hay que seguir haceiendo periodismo y contestar a los agravios con información, a la violencia hay que responderle con periodismo serio, objetivo y fundado. Siempre tuvimos muchas voces, no vamos a dejar de hacerlo", añadió Vila.
"El periodismo representa lo más apasionado que se puede hacer vestido", cerró.
Y los ganadores son...
Cultural / Educativo
Tierras (Telefe)
Germán Martitegui tomó el galardón y agradeció: "Gracias a Telefé por permitirnos mostrar la Argentina y la cultura gastronómica en nuestro país".
Panelista femenina
Analía Franchín, A la Barbarossa (Telefe)
Franchín señaló: "Tengo taquicardia. Gracias APTRA, empecé en 1999 y alguna vez me tenía que tocar. Gracias por la libertad de expresión. Estos años fueron difíciles en mi vida, así que agradezco a mi familia y amigos. Hace un mes perdí a mi madre que era mi fan número uno y la crítica más zorra del mundo. A mi hermana y sobrina que cada vez nos quedamos más solitas, pero tenemos a muchos arriba".
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Decíselo, Quilmes (ABI INBEV / La América)
Mejor programa musical:
La Peña de Morfi (Telefe)
Lizy Tagliani señaló: "La Peña es un poco de la familia, por el asado, la música, la buena comida. Tengo una familia que busca darle por segunda vez una oportunidad a un niño de que tenga una familia. Algunos que están acá o no, se cagaron en eso, en la oportunidad del nene de 4 años, al decir que yo era chorra y pedófila que yo miraba videos de pornografía infantil".
"Se cagaron en alguien que vino desde una familia, con todo el esfuerzo y pido justicia por mi familia, mi hijo y todas las personas que no tienen la capacidad de defenderse de una falsa denuncia ¡Aguante la peña!".
Viajes / Turismo: Por el Mundo (Telefe)
El conductor Marley, Alejandro Wiebe, sostuvo: "Es un programa de hace más de 30 años, abrimos caminos para hoy que es incluso una terna. Gracias a los conductores invitados como Susana y Moria que me han acompañado millones de veces y ahora se sumaron Georgina Barbarossa, Momi Giardina, Ian Lucas y demás".
Además, agradeció: "Dedicado a las dos personas que más amo en el mundo que son Mirko y Milenka". Por último, bromeó: "Nos saludamos con Santi y nos amigamos así no hay más temas de qué hablar".
Big Show:
Otro día perdido (El Trece)
Cronista / Movilero:
Alejandro Guatti, Intrusos (América)
Guatti, luego de un extenso saludo con Moria Casán y Cacho Rubio, se expresó:
"Estoy muy sorprendido, acá nadie llega solo, hay mucha gente atrás nuestro. Mi saludo para los camarógrafos. Gracias Moria y Mirtha Legrand por siempre frenar y tener una palabra con nosotros, también a Wanda Nara. A los conductores y todos los que pasaron pro intrusos así como Jorge Rial y a Pablo Baqué con quien empecé en Radio Rivadavia ¡Viva la patria movilera y aguante la calle!".
Noticiero diurno:
Telenueve al Mediodía (El Nueve)
Mejor actor:
Luciano Cáceres
El artista recibió el premio y señaló: "Agradezco a toda la ciudad de Tafí Viejo, de Tucumán que tiene gran poder y gente maravillosa. Me enorgullece que esta serie se haya pasado por El Nueve. Se lo dedico a mi hijita. En estos tiempos que la educación no es muy valorada, agradezco a mis maestros que me enseñaron todo".
Deportivo:
ACTC Media TV (TV Pública)
Gastronomía:
Ariel en su salsa (Telefe)
Brandend Content:
Intenciones (B-Play-Telefé)
Mejor Actriz:
Gimena Accardi
"Gracias a todo el equipo por confirar en mí para hacer esta serie inspirada en el libro de Gabriel Rolón, a mis amigos y familia. Gracias a Dios que me permite trabajar de lo que amo desde hace 26 años", sostuvo la intérprete al tomar el premio.
Interés General:
LAM (América)
Ángel de Brito tomó el galardón y afirmó: "Once años, 2500 programas, casi 200 panelistas. Me hubiera gustado que Yanina esté nominada que se despidió del panelismo el año pasado. Moria te amamos, sos "La One", Mirtha Legrand, que es un ejemplo para la TV y a Susana".
Reality:
MasterChef Celebrity (Telefe)
Wanda Nara se hizo del premio y sostuvo: "Equipazo increíble, gracias por darme la posibilidad de ser la capitana de este formato increíble. Cuando se preguntan qué hago ahí, es un trabajo en equipo y es uno de los programas más sacrificados para hacer, pero le damos trabajo a muchas familias argentinas".
Director:
Eduardo Pinto, Tafí Viejo (El Nueve)
Labor periodística masculina:
Rolando Graña, América Noticias (América)
El comunicador, tras los agradecimientos, remarcó: "Llega en un momento muy diifícil para para hacer periodismo en Argentina, porque no hay país en el mundo donde el presidente se jacte de odiar a los periodistas".
"Soy parte de ese 95% de comunicadores que el presidente tildó como porquerías, ensobrados y mierdas, además, de todas esas cosas que nos dedican todos los días. Según relevamiento de FOPEA, el presidente dedicó más de 60 tweets a insultar a los periodistas. A esos insultos, respondemos con trabajo", agregó.
✨ HILO DE GANADORES DE LOS MARTIN FIERRO 2026 #MartinFierro pic.twitter.com/Y2wM9m5d6g— telefe (@telefe) May 19, 2026
Jurados:
Betular, De Santis y Martitegui, por MasterChef Celebrity (Telefe)
Magazine:
Cortá por Lozano (Telefe)