La actriz y el multifacético humorista compartieron más de tres años de relación a principios de la década de 2010. Pese a mantener el vínculo lejos de los flashes, el destino y el streaming los volvió a cruzar en el set de "Envidiosa", mientras siguen unidos por la tenencia compartida de su perra Francisca.
Amor de bajo perfil y "co-parentalidad": los secretos del noviazgo entre Violeta Urtizberea y Martín Garabal
Un romance que floreció en el set y se convirtió en amistad duradera, marcada por la tenencia compartida de una mascota que mantiene el vínculo vivo.
La historia de amor entre Violeta Urtizberea y Martín Garabal se gestó en el ámbito donde ambos brillan: el mundo audiovisual. El reencuentro clave ocurrió a comienzos de la década de 2010 en un set de filmación. Por aquel entonces, Urtizberea ya gozaba de una carrera consolidada en la televisión abierta con éxitos como Lalola y Enséñame a vivir, mientras que Garabal daba sus primeros pasos firmes hacia la popularidad que luego expandiría en redes sociales y plataformas de streaming.
La sintonía laboral decantó rápidamente en una profunda amistad que, al poco tiempo, se transformó en un noviazgo de más de tres años. La pareja eligió el camino del bajo perfil, evitando la sobreexposición en redes y resguardando su intimidad de las cámaras, una tónica que mantuvieron incluso después de la ruptura.
Caminos separados y el desafío de la tenencia compartida
Aunque el romance llegó a su fin sin declaraciones polémicas ni rispideces públicas, el lazo entre ambos nunca se cortó del todo. El propio Garabal sorprendió en 2020 al conductor Iván de Pineda en el programa Pasapalabra al revelar los buenos términos de la separación y un particular arreglo que mantienen hasta hoy: la tenencia compartida de Francisca, la perra que adoptaron de manera conjunta durante sus años de novios.
Según detalló el humorista, el sistema funciona de manera armónica desde hace más de seis años mediante un esquema de rotación mensual. El entendimiento mutuo facilitó que la mascota se adaptara a la dinámica de ambos hogares sin contratiempos.
Reencuentro en Netflix y nuevas apuestas afectivas
El presente encuentra a ambos artistas con sus vidas sentimentales renovadas y trayectorias consolidadas. Urtizberea mantiene una relación estable desde 2015 con el músico cordobés Juan Ingaramo, con quien tuvo a su hija Lila en 2019. Por su parte, Garabal se encuentra en pareja con su novia Eli, alternando su vida afectiva con un intenso presente laboral como conductor, director y dibujante.
A pesar del tiempo transcurrido, las carreras de ambos volvieron a cruzarse de forma reciente en la pantalla de Netflix. Los exnovios compartieron elenco en la exitosa serie Envidiosa, demostrando que la madurez y el afecto transformaron aquel viejo amor en un sólido vínculo profesional y de compañerismo en la actualidad.