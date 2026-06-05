La convivencia dentro de Gran Hermano volvió a quedar en el centro de la polémica luego de un episodio ocurrido durante la noche, cuando Andrea del Boca abandonó visiblemente molesta una de las habitaciones de la casa. El momento generó repercusiones entre los seguidores del reality y abrió especulaciones sobre un posible conflicto con una de sus compañeras.
Una participante de Gran Hermano sacó de quicio a Andrea del Boca en plena madrugada
Un episodio nocturno dentro de la casa generó tensión, rumores de enojo y un abrupto portazo de la actriz que no pasó desapercibido entre los fanáticos del reality.
Todo ocurrió mientras Yipio, una de las participantes y cercana a la actriz dentro del juego, atravesaba un fuerte episodio de tos que, según se pudo ver en imágenes difundidas este jueves, se intensificó durante la madrugada cuando intentaba descansar.
El episodio que generó tensión
En un video viralizado en redes sociales se observó a Yipio lidiando con un evidente malestar físico mientras permanecía acostada. La situación habría dificultado el descanso del resto de los jugadores, especialmente de Andrea del Boca, quien reaccionó con fastidio y dejó el dormitorio tras dar un portazo.
La escena despertó rápidamente comentarios entre los seguidores del programa, que interpretaron el gesto como una muestra de enojo dirigida hacia su compañera. Sin embargo, horas después la actriz aclaró lo sucedido y negó que el problema estuviera relacionado directamente con la salud de Yipio.
La explicación
Según explicó la participante, el malestar surgió por el ruido general dentro de la habitación y no específicamente por la tos de su compañera.
“Si quieren hablar que vayan a otro lado”, expresó Andrea, dejando entrever su molestia por las conversaciones y el movimiento de otros jugadores durante la noche. La aclaración alivió a Yipio, quien habría quedado preocupada por la posibilidad de que el enojo estuviera vinculado a su estado de salud.
La placa de nominados
La participante atraviesa además un momento delicado dentro del reality, ya que forma parte de la actual placa de nominados y podría abandonar la competencia el próximo lunes.
Mientras Andrea del Boca logró salir de la zona de riesgo gracias al apoyo del público, Yipio continúa entre las candidatas a dejar el programa.
En redes sociales, algunos usuarios cuestionaron su desempeño dentro de la casa y criticaron su actitud, al considerar que pasa demasiado tiempo acostada debido al malestar físico.
Sin embargo, distintas encuestas informales en plataformas digitales ubican a otro participante como posible eliminado: Brian Sarmiento, quien había regresado al reality a través del repechaje mediante un Golden Ticket.
Otra polémica
La tensión por la convivencia no fue el único tema que llamó la atención en las últimas horas. Un video protagonizado por Luana Fernández también se volvió viral entre los fanáticos del ciclo.
Las cámaras mostraron a la jugadora comiendo a escondidas en el baño, sentada sobre el inodoro, en medio de las versiones sobre la escasez de comida dentro de la casa. “Ocupado”, respondió con la boca llena cuando uno de sus compañeros intentó ingresar al lugar. Luego, intentó guardar un trozo de pan en el bolsillo, aunque terminó comiéndolo por completo mientras admitía que tenía hambre.
No es la primera vez que Luana queda involucrada en situaciones similares dentro del reality, algo que volvió a generar comentarios entre los seguidores del programa.