En la casa de Gran Hermano 2026 se generó controversia luego de que saliera a la luz una situación vinculada a un participante que, según comentarios dentro del reality, estaría siendo evitado por el resto de los jugadores debido a supuestos problemas de higiene personal.
Denuncian que un participante de Gran Hermano es excluido por su higiene personal
La situación salió a la luz luego de comentarios realizados dentro de la casa, donde una jugadora contó por qué decidió tomar distancia de uno de sus compañeros.
La información fue expuesta por la participante Luana Fernández en una conversación con Cinzia y Sol Abraham en el jardín de la casa.
El comentario que generó debate
Durante la charla, Luana explicó que decidió distanciarse de un compañero con el que tenía buena relación. “Le sentí olor a pata y mal aliento”, expresó, en referencia al motivo por el cual habría cambiado su trato dentro del juego.
El participante señalado fue Leandro Nigro, quien ingresó al reality en la etapa de repechaje. La situación se viralizó rápidamente en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la exposición del tema dentro del programa y advirtieron sobre posibles consecuencias fuera de la casa.
Reacciones y antecedentes
Nigro ya había estado en el centro de la atención días antes, cuando el “Big” lo llamó al confesionario por su comportamiento desde su ingreso y le advirtió sobre su continuidad en el juego. En ese momento, el participante incluso estuvo cerca de abandonar el reality, aunque finalmente decidió permanecer.
Tras ese episodio, el streamer comenzó a mostrarse más activo dentro de la convivencia, modificando su actitud frente al resto de los jugadores.
Debate dentro y fuera de la casa
El episodio abrió discusión entre los seguidores del programa, ya que algunos consideran que este tipo de situaciones no deberían exponerse públicamente por el impacto que puede generar en el participante. Mientras tanto, dentro de la casa el vínculo entre los jugadores continúa marcado por la tensión y la convivencia diaria.