Los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada conocen muy bien las reglas del reality respecto a los gritos provenientes del exterior. Escuchar mensajes enviados desde afuera de la casa o incluso permanecer en el lugar mientras alguien intenta comunicarse puede traer consecuencias directas dentro del juego.
Tensión en Gran Hermano por la actitud de una participante tras un grito del exterior
Steffany Pereira, conocida como Campanita, quedó en el centro de la escena luego de un episodio ocurrido tras la gala, que podría derivar en un castigo para todos los jugadores.
Sin embargo, algunos de los jugadores que ingresaron recientemente mediante el repechaje todavía parecen no adaptarse del todo a estas normas. Una de las nuevas participantes protagonizó una situación que podría derivar en una sanción grupal, tal como ocurrió en otras oportunidades.
Despertó sospechas
Todo ocurrió mientras varios jugadores compartían un momento en el patio luego de la gala en vivo. La producción había enviado una torta para celebrar los 100 días de competencia cuando un grito desde el exterior interrumpió el festejo.
Según trascendió en redes sociales, el mensaje habría estado dirigido a una de las nuevas integrantes, aunque el contenido exacto no llegó a comprenderse con claridad.
Apenas se escuchó la voz desde afuera, la mayoría de los participantes reaccionó rápidamente y volvió al interior de la casa, tal como indica el reglamento. Sin embargo, una participante permaneció algunos segundos más en el patio antes de ingresar junto al resto.
Podría derivar en una sanción
Ese breve retraso generó repercusiones entre los seguidores del programa, ya que podría interpretarse como un intento deliberado de escuchar el mensaje proveniente del exterior. Si Big Brother considera que existió una intención de retener información, podría aplicar una sanción grupal.
Las reglas del reality son claras: frente a un grito desde afuera, todos deben abandonar inmediatamente el patio y evitar cualquier intento de escuchar o comentar el contenido del mensaje.
Otra actitud que podría traer consecuencias
La controversia no terminó allí. Una vez dentro de la casa, algunos jugadores hablaron sobre lo sucedido, pese a que el reglamento también prohíbe comentar cualquier mensaje del exterior.
En ocasiones anteriores, este tipo de incumplimientos derivó en castigos relacionados con el presupuesto semanal para alimentos. Un escenario similar podría complicar aún más la convivencia, especialmente porque los participantes vienen atravesando semanas difíciles para superar las pruebas y los recursos escasean.
Una reducción en la comida disponible podría intensificar las tensiones y abrir la puerta a nuevas discusiones dentro de la casa más famosa del país.