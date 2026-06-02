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Tamara Paganini perdió piezas dentales y podría abandonar Gran Hermano

La participante contó que perdió una pieza dental y que otra se partió dentro de la casa, una situación que genera incertidumbre sobre su continuidad.

Tamara Paganini está preocupada por el problema que sufre con la dentadura.Tamara Paganini está preocupada por el problema que sufre con la dentadura.
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Tamara Paganini volvió a la casa de Gran Hermano con el objetivo de buscar la revancha que le quedó pendiente desde la primera edición del reality. Sin embargo, en los últimos días la participante quedó en el centro de la escena por un inconveniente que nada tiene que ver con la estrategia de juego: un problema con su dentadura que comenzó a preocuparla.

La histórica exjugadora les comentó a sus compañeros que perdió una pieza dental mientras permanece en el programa. Con el correr de los días, la situación se agravó cuando aseguró que otro diente se había partido, generando incertidumbre sobre cómo continuará su estadía dentro de la casa.

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La preocupación de Tamara

El episodio fue relatado por la propia participante durante las últimas jornadas de convivencia. Según contó, primero se le desprendió una pieza dental y luego sufrió la rotura de otra.

La situación despertó preocupación entre los seguidores del programa, especialmente porque hasta el momento no trascendió si la producción le brindará asistencia odontológica para solucionar el inconveniente.

El regreso de Tamara Paganini a Gran Hermano después de 25 años,Tamara Paganini sufrió un inconveniente estético.

La inquietud no solo pasa por una cuestión estética, sino también por las posibles dificultades que podría generar a la hora de alimentarse o masticar correctamente.

Un antecedente que volvió a circular

Tras conocerse el problema, muchos usuarios recordaron que en 2022 Paganini había mostrado en redes sociales parte de un tratamiento odontológico al que se había sometido.

En aquel momento, la ex participante compartió imágenes relacionadas con la colocación de dientes postizos y hasta publicó un video en la playa donde explicaba los cuidados que debía tener para evitar daños en las fundas dentales.

El día que Tamara Paganini mostró cómo le estaban arreglando la dentadura.El día que Tamara Paganini mostró cómo le estaban arreglando la dentadura.

Aquellas imágenes volvieron a viralizarse luego de que se conociera el inconveniente que atraviesa actualmente dentro de la casa más famosa del país.

Días movidos en Gran Hermano

Mientras Tamara atraviesa este inesperado contratiempo, el reality continúa sumando cambios y momentos de tensión.

Durante el fin de semana, Gladys La Bomba Tucumana abandonó voluntariamente el programa luego de manifestar que no se sentía cómoda dentro de la convivencia. La cantante explicó que la experiencia le permitió aprender y conocerse más, pero consideró que era momento de dar un paso al costado.

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La dinámica del juego también dejó una nueva eliminación. Tati Luna se convirtió en la participante elegida por el público para abandonar la competencia tras enfrentarse en la votación con Titi.

Nuevos ingresos

La salida de algunos jugadores abrió la puerta al regreso de figuras conocidas. Entre ellas apareció Solange Abraham, quien volvió a ingresar a la casa tras la expulsión de Lola.

Su regreso no pasó inadvertido entre los participantes. Algunos recibieron la noticia con sorpresa y otros con evidente incomodidad, conscientes de que su presencia podría modificar el equilibrio del juego.

En medio de ese escenario, Tamara continúa enfocada en la competencia, aunque ahora también debe lidiar con un problema personal que inesperadamente se convirtió en uno de los temas más comentados dentro y fuera de la casa.

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