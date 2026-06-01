Un nuevo episodio polémico dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada generó repercusión en redes sociales y volvió a poner en discusión las conductas de algunos participantes del reality.
Sanción y polémica tras un comentario racista dentro de Gran Hermano
Un nuevo episodio dentro del reality generó repercusión en redes sociales luego de la difusión de un clip en el que un participante realizó una frase que fue interpretada como discriminatoria, lo que derivó en una intervención de la producción del programa.
El foco se centró en el jugador Matías Hanssen, luego de que se viralizara un clip en el que realiza un comentario considerado por muchos usuarios como discriminatorio hacia Gladys “La Bomba Tucumana”.
El comentario polémico
En las imágenes difundidas en redes se observa a Hanssen refiriéndose a él mismo y a Tati Luna como “los blancos” tras un breve intercambio con la cantante, quien les había preguntado si podía compartir tiempo con ellos.
Usuarios también remarcaron que el participante habría pedido a Luna que se acercara e intentó cubrir el micrófono al momento de emitir la frase, lo que aumentó las sospechas sobre el contenido del comentario.
El episodio reavivó críticas en redes sociales, donde se recordó además la expulsión de Carmiña Masi por expresiones consideradas racistas hacia Jenny Mavinga.
La defensa en el confesionario
Tras la viralización del video, la producción del reality convocó a Hanssen al confesionario para abordar la situación. Allí se le advirtió que su comentario podía interpretarse como racista.
El participante negó esa intención y explicó su postura: “jamás diría una cosa así. Genera suspicacia el hecho de taparse el micrófono, pero no fue con esa connotación. Yo y Tati éramos los blancos de la placa”, sostuvo.
También aseguró que no volvería a repetir ese tipo de situaciones dentro del programa: “tengan en cuenta mi conducta. Juzguen lo que hago de acá en adelante. Eso no va a volver a pasar”.
La sanción de Gran Hermano
A pesar de sus explicaciones, la producción decidió sancionar a Hanssen por haber tapado el micrófono durante la conversación, una acción prohibida por el reglamento del reality.
Desde la voz de Gran Hermano se informó que el participante fue enviado directamente a placa y no podrá participar de la prueba del líder. “tiene como costumbre tapar con sus manos la cápsula del micrófono y susurrar. Esto constituye una grave falta al reglamento”, se explicó ante el resto de los jugadores.
El Big cerró la advertencia señalando que todo lo que ocurre dentro de la casa debe ser visible para el público y no puede ocultarse.